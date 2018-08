Honor Play gibt auf Gamescom strategische Partnerschaften mit Top-Mobilspielen PUBG MOBILE und Asphalt 9: Legends bekannt

Köln, Deutschland (ots/PRNewswire) - Honor, eine junge, trendsetzende, innovative Smartphone E-Marke, hat heute auf der Gamescom strategische Partnerschaften mit den in der Branche führenden Spieleentwicklern PUBG Corp., Tencent, GAMELOFT und weiteren bekannt gegeben. Honor arbeitet künftig mit PUBG MOBILE und Asphalt 9: Legends zusammen, um die Branche der Mobilspiele zu revolutionieren. Zu Beginn stehen die unerreichte Leistung und Geschwindigkeit von Honor Play, dessen verbesserte Grafikqualität und verlängerte Batterielaufzeit und eine aufregende Serie von All-Star-Spielen.

Spielspezifische Anpassung von Honor Play wird auf PUBG MOBILE und Gamelofts Asphalt 9: Legends für revolutionäres Spielerlebnis verfügbar

AUF PUBG MOBILE MIT HONOR PLAY ÜBERLEBEN

Honor arbeitet eng mit PUBG MOBILE zusammen, einem der besten taktischen Turnierspiele der Welt, das von Tencent und PUBG Corp. entwickelt wird, um für die Fans von Honor weltweit fantastische Spielumgebungen zu schaffen. Honor setzt in der Branche der Smartphones Trends und ist stolz, PUBG MOBILE als Play Official Gaming Partner von Honor vorstellen zu können. PUBG MOBILE erhielt anlässlich der SXSW Gaming Awards in diesem Jahr die Auszeichnung Trending Game of the Year und verzeichnet weltweit (ohne China) mehr als 10 Millionen aktive Nutzer täglich. PUBG MOBILE und Honor bringen Freunde bei aufregenden Erlebnissen zusammen. Diese Spielpartnerschaft wird die Erfahrung für Fans von Honor mit Honor Play auf ein neues Niveau bringen.

Diese zwei in der Branche führenden Technik- und Spielmarken haben eine enge Partnerschaft begründet, um die neueste Spieltechnik von Honor auf PUBG MOBILE anzuwenden und mit Honor Play Spielkampagnen weltweit durchzuführen. Um flüssigere und bequemere Spiele anzubieten, geht Honor eine Partnerschaft mit PUBG MOBILE ein, um die Grafikleistung im Spiel mit Unterstützung von Honor Play zu verbessern. Es wird eine nahezu vollständige Bildrate von 39,46[1] und eine stabile Jitter-Rate von 0,21 %[2] geboten. Es wird erwartet, dass künftig mehr Geräte von Honor mit PUBG MOBILE zusammenarbeiten.

Auf der diesjährigen Gamescom in Köln luden Honor und PUBG MOBILE Spieler und Fans dazu ein, ihre Fähigkeiten zu testen. Es gab Teamwettkämpfe mit und gegen Starspieler der Welt und die Gelegenheit, die unerreichte Geschwindigkeit und Leistung von Honor Play auf der Messe zu erleben. Honor und PUBG MOBILE werden weitere Online-Turniere und Offline- Kampagnen in Westeuropa, Mittel- und Osteuropa und Skandinavien, der Region Asien-Pazifik, dem Mittleren Osten, Russland und Indien veranstalten.

AUF ASPHALT 9: LEGENDS MIT HONOR PLAY GEWINNEN

Honor arbeitet mit Asphalt 9: Legends zusammen, dem beliebtesten mobilen Autorennspiel der Welt, das von GAMELOFT geschaffen wurde, damit Spieler mit Honor Play ein neues Spielniveau erreichen können. Die Zusammenarbeit mit Asphalt 9: Legends besitzt großes Potenzial und es ist nicht die erste Partnerschaft von Honor mit Gameloft. Für Honor 5X hat Honor mit Gameloft zusammengearbeitet, um die #Asphalt8HonorCup Challenge aus der Taufe zu heben. Für Honor View 10 arbeitete Honor mit Gameloft zusammen, um Modern Combat Versus Honor International Series Esports Competition zu schaffen. Beide Produkte und Veranstaltungen waren unglaublich erfolgreich und Grundlage der Entscheidung von Honor, ein drittes Mal vertrauensvoll mit Gameloft zusammenzuarbeiten.

Honor Play ist für mobile Spieler ein "Game On"-Moment. Diese Personalisierung eines Spiels erreicht eine nahezu volle Bildrate und flüssige Abläufe selbst bei Spielen mit hohen Grafikanforderungen. Histen 3D Audiotechnik bietet Spielern einen ultrabreiten 3D-Soundbereich. Dieser Virtual-Surroundsound liefert Klang wie im Kino aus unterschiedlichen Richtungen. Spieler können Gegenspieler und die Richtung von Schüssen präzise hören. Zudem ist die AI 4D Smart Shock Funktion auf PUBG MOBILE für 30 Szenariovibrationen aktiviert und wird je nach Richtung sich nähernder Gegenspieler oder Schüssen reagieren. Der Spieler spürt sogar den Rückstoß der Waffe. Honor Play verfügt zudem über ein großes FullView-Display von 6,3 Zoll mit herausragendem Bildverhältnis von 19,5:9 und einen Akku mit 3,750 mAh, mit dem mindestens 4,5 Stunden gespielt werden kann. Die Spieler erhalten eine unterhaltsamere visuelle Umgebung bei Spielen und Multitasking und zudem Unterhaltung rund um die Uhr.

"Die Einführung von Honor Play ist ein Quantensprung der Nutzung von Mobilspielen. Honor bietet nicht nur ein herausragendes Umfeld, sondern wir arbeiten mit erstklassigen Spielentwicklern zusammen, um noch bessere Erfahrungen zu ermöglichen", sagte George Zhao, Präsident von Honor. "Honor Play ist der Game-On-Moment für Honor, Mobilspieler und unsere Partner."

[1] Labortests von Honor.

[2] Labortests von Honor.

