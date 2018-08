Kühberger: Katastrophenschutzpaket stärkt das Bundesheer und sichert den Heeresstandort Aigen im Ennstal

Wien (OTS) - Der Ministerrat hat heute das Katastrophenschutzpaket beschlossen, mit dem das Bundesheer durch neue Transportmittel am Boden und in der Luft gestärkt wird. Dazu der steirische ÖVP-Nationalratsabgeordnete Andreas Kühberger: "Es freut mich, dass das Österreichische Bundesheer für die Ausübung seiner Schutzfunktion im Katastrophenfall in Zukunft besser gerüstet sein wird. Für die Obersteiermark ist es wichtig, dass der Heeresstandort Aigen im Ennstal im Bezirk Liezen erhalten bleibt."

Die im Rahmen des Katastrophenschutzpaketes enthaltenen neuen Mehrzweckhubschrauber und Landfahrzeuge seien vor allem für Einsätze in schwer zugänglichen Gebieten essentiell. Die Bundesregierung habe dementsprechend Sorge dafür getragen, dass die volle Einsatzfähigkeit der Soldatinnen und Soldaten gewährleistet bleibt, so Kühberger.

"Gerade für Katastropheneinsätze und für Such- und Rettungsflüge, insbesondere im Hochgebirge, ist modernes Gerät notwendig. Wir stellen jetzt sicher, dass die Soforthilfe bei Naturkatastrophen weiterhin in der gewohnt hohen Qualität möglich bleibt", hält Kühberger fest. Die Hubschrauber-Flotte mit dem Stützpunkt Aigen im Ennstal garantiere dabei Sicherheit für die Bevölkerung, rasche Hilfseinsatzbereitschaft und außerdem die Absicherung von Arbeitsplätzen in der Region. Konkret beinhaltet das Katastrophenschutzpaket ein militärisches Hubschrauberpaket, mit dem 24 alte Mehrzweckhubschrauber aus dem Jahr 1967 ersetzt werden, sowie ein sogenanntes Mobilitätspaket. Dieses umfasst geländegängige Lastkraftwägen, Funktionsfahrzeuge, Zugmaschinen sowie Tiefladeanhänger. Dafür sind 30 Millionen Euro vorgesehen. (Schluss)

