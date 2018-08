Hammer: Bundesregierung stärkt Bundesheer und damit Sicherheit und Katastrophenschutz

Sprecher für Landesverteidigung erfreut über Beschlüsse im Ministerrat

Wien (OTS/ÖVP-PK) - Erfreut ist der Landesverteidigungssprecher der neuen Volkspartei, Abg. Mag. Michael Hammer, über das Katastrophenschutzpaket, das die Bundesregierung heute im Ministerrat beschlossen hat. „Mit dem militärischen Hubschrauberpaket und dem Mobilitätspaket wird das Bundesheer und damit auch der Katastrophenschutz in unserem Land wieder gestärkt. Das ist ein wichtiger Beitrag zur Sicherheit in Österreich“, so Hammer.

„Diese Bundesregierung arbeitet konsequent daran, den Investitionsrückstau beim Bundesheer aufzuarbeiten und für eine adäquate und zeitgemäße Ausstattung zu sorgen, mit der unsere Soldatinnen und Soldaten zur Sicherheit unserer Bevölkerung agieren können“, fährt Hammer fort. „Dass unsere Hubschrauber sich im Katastropheneinsatz schon bewährt haben – Stichwort Lawinen und Hochwasser -, hat sich in der Vergangenheit immer wieder gezeigt. Gut, dass nun 24 alte Mehrzweckhubschrauber aus dem Jahr 1967 durch neue Hubschrauber ersetzt werden.“

Das von der Bundesregierung beschlossene Mobilitätspaket umfasst außerdem geländegängige LKW, Funktionsfahrzeuge, Zugmaschinen und Tiefladeanhänger. „Ich danke nicht nur dem Verteidigungsminister, sondern vor allem Bundeskanzler und Finanzminister, die es ermöglicht haben, dass für diese Maßnahmen zum effektiven Katastrophenschutz ein Sonderbudget zur Verfügung gestellt wird“, schließt der Landesverteidigungssprecher.

(Schluss)

