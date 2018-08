Ausstellungen, Museen und Kunst im öffentlichen Raum

Von „Science & Art“ in Mistelbach bis zu „Begegnungen“ in Horn

St. Pölten (OTS/NLK) - Anlässlich des Jubiläums 35 Jahre Städtepartnerschaft mit Neumarkt in der Oberpfalz wird am Freitag, 24. August, um 17.30 Uhr im Barockschlössl Mistelbach die Ausstellung „Science & Art 2018“ von Prof. Dr. Wolfgang Heckl, dem Direktor des Deutschen Museums München, eröffnet. Ausstellungsdauer: bis 26. August täglich von 10 bis 18 Uhr. Nähere Informationen beim Kulturamt der Stadtgemeinde Mistelbach unter 02572/2515-5281, e-mail stadt-museumsarchiv @ mistelbach.at und www.mistelbach.at.

Ebenfalls am Freitag, 24. August, lädt das Erste österreichische Museum für Alltagsgeschichte in Neupölla anlässlich der diesjährigen Sonderausstellung „Jüdische Familien im Waldviertel und ihr Schicksal” zu einem Abend unter dem Motto „Die historische Bedeutung der jüdischen Unternehmer für die Waldviertler Wirtschaft“: A.o. Univ.- Prof. Dr. Andrea Komlosy von der Universität Wien spricht dabei über das „Beispiel Textilindustrie“ und Mag. Dr. Guntard Gutmann von der Gutmannschen Forstverwaltung Jaidhof über „Der Gutsbetrieb Jaidhof – Geschichte und Gegenwart“, anschließend gibt es eine Führung durch die Ausstellung. Beginn ist um 19 Uhr; nähere Informationen bei der Marktgemeinde Pölla unter 02988/6220, e-mail gemeinde @ poella.at und www.poella.at/museum.

Die NöART-Ausstellung „Über schwebende Inseln und fliegende Menschen" in Baden macht ab Freitag, 24. August, im Haus der Kunst in Baden Station; eröffnet wird um 19 Uhr. Zu sehen sind die Arbeiten von Robert Bodnar, Manolo Cocho, Aleksij Kobal, Roy LaGrone, Gani Llalloshi, Andrew Mezvinsky, Sissa Micheli, Lydia Patafta, Eva Schlegel, Veronika Veit und Tanja Vujinović, welche die Vielfalt von zeitgenössischen Interpretationen des Motivs des Schwebens in Malerei und Fotografie zeigen, bis 9. September. Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag von 10 bis 12 und 15 bis 18 Uhr; nähere Informationen bei NöART unter 02742/755 90, e-mail office @ noeart.at und www.noeart.at.

In den Straßen von Baden wiederum wird Baudouin Mouanda im Rahmen des Festivals „La Gacilly-Baden Photo" von Freitag, 24., bis Sonntag, 26. August, einen Street-Photographer-Workshop mit dem Titel „Die Sapeurs von Brazzaville“ abhalten. Mit dabei als Model ist einer der Sapeurs aus Brazzaville, Ely Fontaine Nsossani Ya Maluhunu. Am Dienstag, 28., und Donnerstag, 30. August, wird dann eine Ausstellung von Sammy Baloji an der Rückseite des Badener Kurzentrums beim Mühlbach zum Bühnenbild für die Aufführung „Nichts“ der Biondekbühne Baden. Beginn ist jeweils um 19 Uhr; der Eintritt ist frei. Anmeldungen zum Street-Photographer-Workshop unter e-mail akademie.at @ leica-camera.com; nähere Informationen unter 02252/422 69, e-mail lois.lammerhuber @ festival-lagacilly-baden.photo und

http://festival.lagacilly-baden.photo.

Am Samstag, 25. August, wird um 18 Uhr in der Galerie Gut Gasteil in Prigglitz eine Ausstellung mit Malerei und Grafik von Wolfgang Männer sowie Malerei von Sylvia Kummer eröffnet. Ausstellungsdauer: bis 28. Oktober; Öffnungszeiten: Samstag, Sonn- und Feiertag von 10 bis 18 Uhr. Nähere Informationen beim Gut Gasteil unter 02662/456 33, e-mail seidl @ gutgasteil.at und www.gutgasteil.at.

Am Samstag, 25. August, wird auch um 18 Uhr auf der Donaulände in Klein-Pöchlarn die permanente Installation „Cycles Galore!“ von Christian Kosmas Mayer eröffnet: Die Arbeit am sogenannten Havarieabsetzplatz für in Not geratene Schiffe steht als Sinnbild für die Brüchigkeit und Fragilität der Struktur gesellschaftlicher Wertesysteme. Nähere Informationen beim Amt der NÖ Landesregierung / Abteilung Kunst und Kultur unter 02742/9005-13248, Juliane Feldhoffer, e-mail juliane.feldhoffer @ noel.gv.at bzw. publicart @ noel.gv.at und www.publicart.at.

Im MAMUZ Schloss Asparn an der Zaya veranschaulicht ein „Hunnenfest“ am Samstag, 25., und Sonntag, 26. August, jeweils von 10 bis 18 Uhr mit Reitershows, mongolischer Musik, Handwerkern und einem abwechslungsreichen Mitmachprogramm die Zeit des legendären Reitervolkes. Nähere Informationen unter 02577/84180, e-mail info @ mamuz.at und www.mamuz.at.

Am Samstag, 25. August, beleuchtet die Reihe „Alltag im Dorf – Wie war das damals?“ im Museumsdorf Niedersulz die Themen „In der Nähstube“ und „Lebensbilder und Alltagsbewältigung“, am Sonntag, 26. August, folgen „Lehmziegel schlagen", „Wolle, Zwirn und Faden – Spinnen“ sowie „Geschichten aus Kleiderkasten und Kommode“; Beginn ist jeweils um 13 Uhr. Am Dienstag, 28. August, geht es dann im Rahmen des Kinderferienprogramms „Basteln mit Naturmaterialien“ ab 10 Uhr um „Kunterbunte Flugdrachen aus Papier“. Nähere Informationen beim Museumsdorf Niedersulz unter 02534/333, e-mail info @ museumsdorf.at und www.museumsdorf.at.

Am Sonntag, 26. August, begleiten Günther Oberhollenzer, Kurator der Landesgalerie Niederösterreich, und Gregor Kremser, Leiter des Kulturamts Krems, im Rahmen von „Kunst, Kaffee & Kipferl“ ab 10.30 Uhr durch die Ausstellung „Weltberühmt in Krems. Vom Kremser Schmidt zu Padhi Frieberger“ im Museum Krems. Nähere Informationen beim Museum Krems unter 02732/801-572, e-mail museum @ krems.gv.at und www.museumkrems.at.

Schließlich läuft noch bis Samstag, 29. September, im Kunsthaus Horn in Kooperation mit „Allegro Vivo“ die Ausstellung „Begegnungen“, die Bilder, Grafiken, Skulpturen, Briefe, Gäste- und Tagebücher aus den bisher nahezu 50 Jahren des KunstNetzWerks SAKU umfasst. Öffnungszeiten: Freitag von 15 bis 18 Uhr und Samstag von 10 bis 17 Uhr; nähere Informationen beim Kunstverein Horn unter 02982/3629-54 und www.kunstvereinhorn.jimdo.com bzw. bzw. www.kunsthaus-horn.at.

Rückfragen & Kontakt:

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit

Mag. Rainer Hirschkorn

02742/9005-12175

presse @ noel.gv.at

www.noe.gv.at/presse