Nepp: Pensionserhöhung sorgt für mehr Geld im Börserl

Wiener Stadtregierung lässt ältere Generation im Stich

Wien (OTS) - „Die im heutigen Ministerrat beschlossene Pensionserhöhung schafft jene Fairness, die unter roter Regierungsbeteiligung schlichtweg verabsäumt wurde“, zeigt sich Wiens Vizebürgermeister Dominik Nepp erfreut. Das Modell der Bundesregierung sorgt damit für die stärkste Pensionserhöhung der vergangenen Jahre, bei der vor allem Bezieher kleiner und mittlerer Pensionen profitieren.

Während die schwarz-blaue Bundesregierung also dafür sorgt, dass Wiens Pensionisten mehr Geld im Börserl bleibt, kündigt die rot-grüne Stadtregierung an, die Gebühren in der Bundeshauptstadt erhöhen zu wollen. „Im Gegensatz zur SPÖ lassen wir Freiheitlichen die ältere Generation nicht im Stich“, so der Vizebürgermeister. (Schluss) akra

Rückfragen & Kontakt:

FPÖ Wien

0664 9452957

Pressesprecherin Vizebürgermeister Dominik Nepp

anna.krassnitzer @ fpoe.at

www.fpoe-wien.at