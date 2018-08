Exklusiv im PULS 4 News Talk: Othmar Karas, EU- Delegationsleiter der ÖVP im Talk mit Thomas Mohr

Othmar Karas nimmt Stellung zu dem Gerücht, seiner geplanten Nominierung als nächster EU-Kommissar für Österreich.

Wien (OTS) - Othmar Karas exklusiv auf PULS 4 im Talk mit News-Anchor Thomas Mohr: "Ich war mindestens so überrascht wie Sie, als ich von dieser Meldung gehört habe. Normalerweise kommentiere ich Gerüchte und Personalspekulationen nicht - noch dazu, wenn sie nicht anstehen. Das ist ein Thema im nächsten Jahr. Die Entscheidung fällt in einem hohen Ausmaß der neue Kommissionspräsident oder die Kommissionspräsidentin und das Europäische Parlament. Man freut sich, dass man genannt wird, weil das eine Bestätigung für meine Arbeit ist, die europäische Union demokratischer, handlungsfähiger und effizienter machen zu wollen."

Othmar Karas stellt auch klar, was er darüber denkt, dass Flüchtlingsschiffe nicht mehr an den europäischen Grenzen anlegen sollen: "In was für einer Welt leben wir eigentlich, wenn Schiffe an Ertrinkenden oder Hilfesuchenden Menschen im Mittelmeer vorbeifahren? Weil sie die Menschen nicht aufnehmen, weil sie dann Angst haben, dass sie nicht landen können. In welcher Welt leben wir eigentlich, wenn Schiffe nur deshalb nicht landen, weil man nicht weiß, wo die Menschen ihren Asylantrag stellen können? Das Thema ist viel komplexer. Wir haben ein Problem."

Und er äußert sich darüber hinaus zur Indexierung der Familienbeihilfe: "Ich habe das immer gesagt, wenn jemand in Österreich arbeitet: Jeder EU-Bürger ist ein Bürger wie Sie und ich, mit den gleichen Rechten und Pflichten. Jeder, der sein Gehalt in Österreich bekommt, in Österreich Steuern und Abgaben bezahlt, sollte auch die gleichen Leistungen erhalten."

Hier das Interview vorab https://www.puls4.com/puls-4-news/wie-jetzt-puls-4-fragt-nach/Exklusiv-Othmar-Karas.-EU-Delegationsleiter-der-OeVP-im-Talk



Und am Sonntag TV-exklusiv auf PULS 4: Wie jetzt? PULS 4 fragt nach" am kommenden Sonntag, den 26. August, um 9:00 Uhr

Rückfragen & Kontakt:

cornelia.doma @ prosiebensat1puls4.com