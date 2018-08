„Heute“ weiterhin an der Spitze im ÖAK-Auflagenranking

Wien (OTS) - An der Spitze des ÖAK-Auflagenranking im Segment der Gratis-Tageszeitungen steht weiterhin die Tageszeitung „Heute“. Damit ist „Heute“ seit 2009 unangefochten die Nummer 1.

Im ersten Halbjahr 2018 betrug die verbreitete Auflage pro Tag 565.606 Exemplare. Das ist ein Plus von 2.260 Exemplaren gegenüber dem 2. Halbjahr 2017.

Starke Leistung in Wien und Wachstum in den Bundesländern

In Wien werden 338.546 Zeitungen vertrieben, in Niederösterreich 145.498. Das entspricht einem Plus von 1.419 Zeitungen in NÖ. In Oberösterreich liegt der Vertrieb bei 81.735 Exemplaren, womit eine Steigerung von 2.006 Exemplaren gelungen ist.

Fokus Wien - die „Heute“ Entnahmeboxen

Die weiterhin hohe Beliebtheit in Wien ist an der Kategorie „Gratisentnahme“ zu erkennen. Hier weist die ÖAK aus, dass täglich 327.896 Zeitungen entnommen werden. Zum Vergleich: Die „Tageszeitung Österreich“ kann hier nur 292.970 Exemplare ausweisen.

Print & Online: „Heute“ behauptet sich als News-Quelle

Wie bereits in den letzten 9 Jahren belegt die erfolgreiche Tageszeitung „Heute“ auch im 1. Halbjahr 2018 den ersten Platz im Reichweitenranking und bleibt damit Österreichs größte Gratis-Tageszeitung. Die Mediennutzung hört aber nach dem Lesegenuss der Zeitung nicht auf. Beeindruckendes veröffentlicht dazu das von MindTake Research entwickelte Researchtool Reppublik: Heute.at führt das Online-Ranking der heimischen Zeitungsportale im Juli 2018 vor DerStandard.at und Krone.at an.

„Wir wollen „Heute“ als News-Quelle Nummer 1 etablieren. Wie nun die Prüfinstitute belegen ist uns das sehr gut gelungen. 565.506-mal startet man mit der Tageszeitung „Heute“ in den Tag um sich einen kompakten Nachrichtenüberblick zu verschaffen. Vertiefende Informationen, ungekürzte Interviews, unsere erfolgreichen Live-Ticker und mehr holt man sich dann auf dem Nachrichtenportal heute.at “ skizziert Geschäftsführer Wolfgang Jansky das moderne Mediennutzungsverhalten.

Quelle: ÖAK 1. Halbjahr 2018, Wochenschnitt Mo-Fr. Researchtool Reppublik von MindTake, Juli 2018

