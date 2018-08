RobotShop erweitert Geschäftsaktivitäten auf Spanien

Barcelona, Spanien (ots/PRNewswire) - RobotShop Inc. gab heute bekannt, dass das Unternehmen seine Präsenz in Europa durch Einführung des dedizierten Online-Shops RobotShop.com/es für spanisch Kunden ausbaut. Damit erhalten Spanier die Möglichkeit, Bestellungen in ihrer eigenen Sprache und Währung aufzugeben und optimierte Logistik, niedrigere Versandkosten und besseren Kundenservice zu nutzen.

RobotShop.com, der weltweit führende Anbieter von Robotertechnologie, setzt seine Expansion auf dem europäischen Markt im Rahmen neuer Geschäftsaktivitäten in Spanien fort.

RobotShop ist auf den Verkauf von Roboterprodukten spezialisiert und bedient bereits einen großen Teil der europäischen Bevölkerung über lokalisierte E-Commerce-Shops. Spanien ist nach Frankreich, Großbritannien und Deutschland das vierte Land, in dem RobotShop über einen dedizierten Geschäftsbetrieb verfügt. Die spanischen Kunden können nun die optimierte Logistik von RobotShop mit einem oder mehreren Lagern in den ausgewählten Ländern/Shops nutzen. Des Weiteren erhalten sie günstige Versandkosten, einschließlich kostenloser Lieferungen bei Bestellungen im Wert über EUR 200 (vor Steuern), kürzere Lieferzeiten und müssen innerhalb der EU keine Zollgebühren für die Lieferung zahlen.

Darüber hinaus bedient das europäische Logistikzentrum von RobotShop alle Kunden in der Europäischen Union über den europäischen E-Commerce-Shop des Unternehmens.

"Wir sind hoch erfreut, einen Online-Shop für Spanien auf RobotShop.com anbieten zu können", sagte Julie Gendron, VP Market Development - E-Commerce von RobotShop. "Die spanischen Kunden werden ein verbessertes Einkaufserlebnis mit dem breitesten Angebot an Roboterprodukten zu schätzen wissen."

RobotShop versendet seine Produkte über E-Commerce-Shops in Europa, den USA, Kanada und Japan in die ganze Welt und bedient seine Kunden in englischer, französischer, japanischer, deutscher und nun auch spanischer Sprache. Dadurch erhalten Kunden die zusätzliche Möglichkeit, an einem in ihrer Nähe verfügbaren Online-Shop von RobotShop in ihrer eigenen Sprache und Währung einzukaufen.

RobotShop ist die weltweit führende Quelle für Robotertechnologie. Das Unternehmen bietet persönliche, Haushalts- und Industrieroboter, Entwicklungsplattformen, Bausätze und spezialisierte Roboterteile an. Darüber hinaus ist RobotShop eine wichtige Quelle für Ausbildung, Innovation und Forschung in Robotik.

