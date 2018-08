Haimbuchner zu Pensionserhöhungen: FPÖ repariert rote Versäumnisse

FPÖ sorgt auch bei der älteren Generation für Fairness im Geldbörsel

Linz (OTS) - „Mit dem heutigen Beschluss im Ministerrat kommt es endlich zur längst überfälligen Erhöhung der kleinen und mittleren Pensionen. In einem ersten Schritt werden diese mit dem deutlichen Plus von 2,0 bis 2,6 Prozent über der Inflationsrate erhöht. Den Pensionisten bleibt somit vom Plus auch was im Geldbörsel“, betont der Landesparteiobmann der FPÖ Oberösterreich, LH-Stv. Dr. Manfred Haimbuchner die nunmehr beschlossene Pensionsanpassung. *****

„Im Gegensatz zur SPÖ lassen wir die Senioren in unserem Land nicht im Stich, wie dies von der SPÖ etwa bei den Pensionsanpassungen in den Jahren 2013 und 2014 der Fall war, die weit unter der Inflationsrate lagen. Und als weiteren Schritt wird von der Bundesregierung ab dem Jahr 2020 die Mindestpension bei vierzig Beitragsjahren umgesetzt. Wir sorgen auch bei der älteren Generation für Fairness“, so Haimbuchner. (schluss) bt

