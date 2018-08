OeNB – Krainer sieht bei Mahrer klare Unvereinbarkeit mit Wirtschaftskammer-Funktion

Kurz und Strache kicken Arbeitnehmervertreter aus den OeNB-Gremien

Wien (OTS/SK) - „Die Funktion eines OeNB-Präsidenten ist unvereinbar mit der eines Präsidenten der Wirtschaftskammer. Dass Mahrer seine Funktion in der WKÖ nicht zurücklegt, ist nicht nur ein völliger Bruch mit allen bisherigen Usancen, sondern schafft einen klaren Interessenskonflikt: Der als WKÖ-Chef oberste gesetzliche Interessenvertreter der Banken und Versicherungen kann nicht gleichzeitig an der Spitze der österreichischen Nationalbank stehen“, so SPÖ-Finanzsprecher Jan Krainer am Mittwoch. „Dass Mahrer nicht das Gespür dafür hat, macht ihn eigentlich per se ungeeignet für die Funktion.“ ****

Schon in der Vergangenheit sind Vertreter der Wirtschaftskammer Präsidenten der Nationalbank geworden – „aber sie haben dann natürlich immer ihre Funktion in der Wirtschaftskammer zurückgelegt“, erinnert Krainer.

Auch die übrigen Besetzungen der OeNB-Positionen durch die Regierung kritisiert Krainer: „Offensichtlich gibt es für Kurz und Strache nur mehr zwei Sozialpartner, nämlich Wirtschaftskammer und Landwirtschaftskammer. Arbeitnehmervertreter sind in den Gremien der Nationalbank nicht mehr vertreten. Dafür haben sie mit Barbara Kolm die führende Vertreterin von ‚Voodo-economics‘ zur Vizepräsidenten gemacht.“ (Schluss) up/ah

