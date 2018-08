Großer Schock bei Familie Wollny (FOTO)

Gerade noch im Urlaub im Freizeitpark in Holland, muss die Großfamilie diesen auch schon wieder abbrechen. Grund dafür: ein Einbruch im Wollny-Heim! Zuhause angekommen, wird das gesamte Haus nach Spuren inspiziert. Silvia Wollny, die derzeit zusammen mit Sophia Vegas, Chethrin Schulze und vielen weiteren im Promi Big Brother-Haus weilt, ist außer sich vor Wut. Die Familie fühlt sich in ihrem Zuhause nicht mehr sicher und will schnellstmöglich umziehen.

Die Einbrecher haben Spuren hinterlassen: Nicht nur, dass die Tür in den dritten Stock aufgebrochen wurde, Sylvana findet einen Handschuh, den Silvia direkt an die Polizei zur Untersuchung weitergeben will. Besonders hart hat es allerdings Sarafina und ihren Verlobten Peter getroffen. Ihre gesamten Ersparnisse wurden geklaut. Silvia ist wütend und versucht liebevoll ihre Tochter zu trösten.

Aus Angst, dass die Diebe zurückkommen, machen die Wollny-Männer Harald, Flo und Peter das Haus einbruchsicher. Doch der Schock sitzt bei allen tief und die Familie will möglichst schnell raus aus dem alten Haus. Das Gebäude, in das Sarafina und Sylvana ziehen sollen, ist allerdings noch lange nicht fertig. Gemeinsam mit ihren Männern schauen sie sich nach einer Wohnung zur Zwischenmiete um. Ob Mama Silvia damit einverstanden ist?

