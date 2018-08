BVT – Krainer: „Jetzt ist es amtlich: Kurz/Strache-Regierung gefährdet Österreichs Sicherheit“

Deutsche Nachrichtendienste und auch das BVT selbst bestätigen alle Befürchtungen – Kickls Rücktritt überfällig

Wien (OTS) - „Jetzt haben wir leider de facto die amtliche Bestätigung von unseren Partnerdiensten: Der österreichische Verfassungsschutz wird als nicht mehr zuverlässiger Partner gesehen – die Regierung Kurz/Strache gefährdet mit ihrem Vorgehen im BVT die Sicherheit der Österreicherinnen“, so SPÖ-Abgeordneter Jan Krainer, Fraktionsführer im BVT-Untersuchungsausschuss zu den Aussagen des ehemaligen Leiters des deutschen Bundesnachrichtendienstes. Für Krainer ist klar: „Innenminister Kickl hat unter den Augen von Kurz und Strache in den wenigen Monaten als Innenminister den österreichischen Geheimdienst BVT soweit zugerichtet, dass dieser taub und blind ist - also von den Informationen befreundeter Dienste abgeschnitten. Kickls Rücktritt ist überfällig“. ****



„August Hanning ist ja nicht irgendwer“, so Krainer. Hanning war jahrelang Leiter des deutschen Bundesnachrichtendienstes und später Staatssekretär im Bundesinnenministerium. „Wenn er davor warnt, Informationen an das österreichische BVT weiterzugeben, weil dieses als unsicher gilt, dann müssen in Österreich alle Alarmglocken läuten.“



Erst am Wochenende hatte zudem die „Washington Post“ führende europäische Geheimdienstverantwortliche zitiert, wonach diese keine sensiblen Informationen mehr mit Österreich teilen, aus Angst, sie könnten in falsche Hände geraten.



„Und auch die versuchte Replik des BVT selbst liest sich ja wie ein Eingeständnis der massiven Probleme. Wenn BVT-Chef Gridling meint, man bemühe sich ‚das Vertrauen der Partnerdienste wiederherzustellen‘, dann kann man sich ausmalen, was das heißt. Kickl hat Österreichs Sicherheit einen massiven Schaden zugefügt – und Bundeskanzler Kurz schaut zu.“ (Schluss) ah

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Parlamentsklub

01/40110-3570

klub @ spoe.at

https://klub.spoe.at