ORF III am Donnerstag: „Kultur Heute Spezial“ aus Grafenegg, „Edgar Wallace“-Krimidoppel

Wien (OTS) - Am Donnerstag, dem 23. August 2018, zeigt ORF III Kultur und Information eine „Kultur Heute“-Spezialsendung „Aus Grafenegg mit dem EUYO“ (19.45 Uhr). ORF-III-Moderator Peter Fässlacher meldet sich aus dem Schloss Grafenegg und berichtet über das Konzert des „European Union Youth Orchestra“ mit Rudolf Buchbinder und Gianandrea Noseda, das am 23. August am Wolkenturm stattfindet (zu sehen in „Erlebnis Bühne“ am 26. August um 20.15 Uhr in ORF III). Peter Fässlacher blickt in diesem „Kultur Heute Spezial“ hinter die Kulissen der Probenarbeiten und trifft den Gründer des Orchesters Marshall Marcus, den Dirigenten Gianandrea Noseda sowie den Pianisten und Leiter des Grafenegg Festivals Rudolf Buchbinder.

Im Hauptabend sind anschließend zwei Edgar-Wallace-Filme – kuratiert vom Filmexperten Horst-Günther Fiedler – zu sehen. Den Auftakt zum zweiteiligen „sommer.krimi“-Abend macht „Der Hund von Blackwood Castle“ (20.15 Uhr) von Regisseur Alfred Vohrer aus dem Jahr 1968. Die Bewohnerinnen und Bewohner von Blackwood Castle tragen Trauer, da der Hausherr Kapitän Wilson (Otto Stern) gestorben ist. Tochter Jane (Karin Baal) erscheint, um ihr Erbe anzutreten – doch im Schloss und in der Umgebung geht es offenbar nicht mit rechten Dingen zu. Ein Hund mit Giftzähnen treibt sein Unwesen, eine Python greift den Diener Grimsby (Arthur Binder) an und Jane entdeckt Schlangen in ihrem Bett. Sir John (Siegfried Schürenberg) von Scotland Yard soll den Fall lösen.

In „Die Tote aus der Themse“ (21.50 Uhr) aus dem Jahr 1971 von Regisseur Harald Philipp wird die Tänzerin Myrna Fergusson (Lyvia Bauer) erschossen. Scotland Yard verliert mit ihr eine bedeutende Informantin. Denn Fergusson war im Rauschgiftmilieu tätig, arbeitete aber gleichzeitig als V-Frau für Scotland Yard. Inspector Craig (Hansjörg Felmy) untersucht den Fall und erhält dabei Unterstützung von Myrnas Schwester Danny (Uschi Glas), die aus Australien anreist. Doch sie können nicht verhindern, dass weitere Personen ermordet werden – und dann wird auch noch Danny entführt.

