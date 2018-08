FPÖ-Gudenus: „Regierung erhöht Pensionen deutlich - SPÖ hat Pensionisten jahrelang im Stich gelassen“

Wien (OTS) - „Die Bundesregierung sorgt mit einer Erhöhung der kleinen und mittleren Pensionen von 2,0 bis 2,6 Prozent für ein deutliches Plus. Nach den kargen Jahren unter SPÖ-Kanzlerschaft werden mit der FPÖ in der Regierung die Pensionen wieder über der Inflationsrate erhöht. Das haben sich unsere Pensionistinnen und Pensionisten, die ihr Leben lang hart gearbeitet haben auch redlich verdient“, so heute der geschäftsführende freiheitliche Klubobmann NAbg. Mag. Johann Gudenus.

Gudenus wies darauf hin, dass unter SPÖ-Kanzlern die Pensionen durchwegs unter der Inflationsrate angepasst wurden. „Die SPÖ hat die Pensionen de facto gekürzt und die Pensionisten im Stich gelassen. Wir heben sie jetzt wieder an und geben der älteren Generation das zurück, was ihr die SPÖ weggenommen hat. So geht Fairness für die Österreicherinnen und Österreicher“, betonte der geschäftsführende FPÖ-Klubobmann.

