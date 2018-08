ÖSTERREICH mit größtem überregionalen Zugewinn in der neuen Auflagenkontrolle

ÖSTERREICH legt als einzige Tageszeitung 3.591 verbreitete Exemplare zu und ist nun klare Nummer 1 in Wien

Wien (OTS) - ÖSTERREICH ist der klare Gewinner bei den überregionalen Tageszeitungen in der neuen Österreichischen Auflagenkontrolle für das 1. Halbjahr 2018.

Im Vergleich zum Vorjahr (1. Halbjahr 2017) konnte ÖSTERREICH seine verbreitete Auflage um 3.591 Exemplare steigern, während alle anderen überregionalen Titel zum Teil deutliche Verluste aufweisen. So verlor HEUTE etwa im Vergleich zum Vorjahr 23.709 verbreitete Exemplare. Insgesamt verbreitete ÖSTERREICH im 1. Halbjahr 2018 im Tagesschnitt (Montag bis Freitag) bereits 546.530 Zeitungen und ist damit schon ganz nahe an HEUTE (565.606 verbreitete Zeitungen) herangekommen.

Besonders deutlich ist der Erfolg von ÖSTERREICH am hart umkämpften Wiener Zeitungsmarkt. In Wien hat ÖSTERREICH mit einem Zugewinn von 13.708 verbreiteten Zeitungen im Tagesschnitt (Mo-Fr) mit 364.939 täglich verbreiteten Zeitungen erstmals ganz klar die Führung übernommen und ist in der verbreiteten Auflage in Wien nun Nummer 1. Deutlich zurückgefallen ist am Wiener Markt HEUTE mit einem Minus von 17.698 verbreiteten Zeitungen im Vergleich zum Vorjahr und somit nur noch 338.546 verbreiteten Zeitungen im Tagesschnitt (Mo-Fr). Die KRONEN ZEITUNG liegt mit deutlichem Rückstand und 100.341 verbreiteten Zeitungen in Wien nur noch auf Platz 3.

ÖSTERREICH-Geschäftsführer Oliver Voigt: „Der Zugewinn von ÖSTERREICH in der tatsächlich verbreiteten Auflage gegenüber dem Vorjahr ist spektakulär und zeigt der Werbewirtschaft, dass ÖSTERREICH derzeit das dynamischste Medium im Land ist. Wir erwarten uns, dass sich dieses deutliche und unbestrittene Auflagen-Plus nun auch deutlich in der Media-Analyse auswirken muss und freuen uns besonders über den Erfolg am Wiener Markt. Tatsächlich hat ÖSTERREICH in Wien in den Kategorien Verkaufte Auflage, Abonnements, E-Paper und Gratis-Vertrieb gleichermaßen zugelegt. Als neue, klare Nummer 1 in Wien sendet ÖSTERREICH auch ein klares Signal an die Werber für die Etat-Planung im kommenden Jahr."

Quelle: ÖAK 1. Halbjahr 2018, verbreitete Auflage. Vergleich mit ÖAK 1. Halbjahr 2017, verbreitete Auflage. ÖSTERREICH und HEUTE sind Tageszeitungen-GRATIS, alle anderen Tageszeitungen-KAUF. ÖSTERREICH und HEUTE Wochenschnitt Mo-Fr, Kronen Zeitung und Kurier Mo-Sa.

