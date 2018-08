Königsberger-Ludwig zu Masern: Kenntnis über eigenen Immunitätsstatus ist wesentlich!

17 Fälle in Niederösterreich seit Jahresbeginn

St. Pölten, (OTS) - In Zusammenhang mit den jüngsten Berichten der Weltgesundheitsorganisation (WHO) hinsichtlich dramatisch steigender Zahlen bei Masernerkrankungen in Europa startet NÖ Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig einen Aufruf, das Thema Masern ernst zu nehmen und sich seines eigenen sowie des Immunitätsstatus seiner Familie zu vergewissern. „Masern sind alles andere als eine harmlose Kinderkrankheit. Sie sind hoch ansteckend und können sowohl für Säuglinge, Kinder als auch für Jugendliche und Erwachsene schwerwiegende Auswirkungen haben und zu ernsthaften Spätfolgen führen“, informiert Königsberger-Ludwig.

Seit Jahresbeginn seien 17 Masernfälle in Niederösterreich gemeldet worden. Im Vorjahr habe man 29 Erkrankungen registriert, so Königsberger-Ludwig. Indem der Mensch der einzige Wirt sei, könne eine hohe Durchimpfungsrate der Bevölkerung von 95 % die Virusübertragung stoppen. Wesentlich sei es deswegen auch, dass Personen, die in Gesundheitsberufen tätig seien, einen ausreichenden Impfschutz vorweisen könnten. „Um das zu erreichen, wäre es wichtig, dass alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die im Krankenhausbereich neu aufgenommen werden, über einen umfassenden Impfnachweis verfügen. Das Bundesland Steiermark hat zu Jahresbeginn einen ersten Schritt in dieser Sache unternommen. Ein ähnliches Modell wäre auch für Niederösterreich zu begrüßen“, betont die Gesundheitspolitikerin.

In Nordamerika sind die Masern durch konsequentes Impfen bereits ausgerottet worden. Anders verhält es sich derzeit vor allem in der Ukraine, aber auch aus Frankreich, Georgien, Griechenland, Italien, Russland und Serbien sind erhöhte Infektionszahlen gemeldet worden. Hundertprozentige Gewissheit hinsichtlich der eigenen Immunität gegen Masern erhält man entweder durch die zweimalige Mumps- Masern- und Rötel-Impfung oder im Falle ehemals Erkrankter anhand einer Bestimmung der vorhandenen Antikörper im eigenen Blut. „In NÖ kann die Masernimpfung über die Gesundheitsämter der Magistrate oder Bezirksverwaltungsbehörden oder auch im niedergelassenen Bereich bezogen werden. Sie ist Bestandteil des nationalen Impfprogramms und aufgrund der starken Masernaktivität in Europa gratis. Zudem unterliegt sie keiner Altersbeschränkung“, so Königsberger-Ludwig. (Schluss) ha

