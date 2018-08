Neustifter Kirtag 2018: Polizeiliche Interventionen

Wien (OTS) - Datum: 17.08.2018 – 20.08.2018

Uhrzeit: -

Adresse: 19., Neustift am Walde

Die Lage am diesjährigen Neustifter Kirtag erwies sich aus polizeilicher Sicht ruhiger als in den vergangenen Jahren. Nicht zuletzt die Implementierung eines neuen Ver-kehrskonzeptes, in Zusammenarbeit mit Veranstalter und Wiener Linien, trug zu einem verbesserten Crowd Management und in Folge zu weniger polizeilich relevanten Vorfällen bei. Durch dieses modifizierte Konzept reduzierten sich die Vorfälle, die vor allem beim Abstrom der Besuchermassen nach der Veranstaltung vermehrt vorgekommen waren.

Bislang wurden folgende kriminalpolizeilich relevanten Vorfälle bei der Polizei ange-zeigt und der Veranstaltung zugeordnet:

Körperverletzung: 19

Widerstand gegen die Staatsgewalt: 2

Sachbeschädigung: 3

Diebstahl: 3

Sexuelle Belästigung: 1

Raufhandel: 2

Es ist hierbei anzumerken, dass nicht alle Vorfälle bei derartigen Großveranstaltungen sofort, sondern auch im Nachhinein auf diversen Polizeidienststellen wienweit und darüber hinaus zur Anzeige gebracht werden. Diese sind in der o.a. Bilanz nicht enthalten.

Die verwaltungsrechtlichen Beanstandungen in Form von Abmahnungen, Anzeigen oder Organmandaten waren hauptsächlich in den Deliktsbereichen Anstandsverlet-zungen, Lärmerregungen und Ordnungsstörungen.

