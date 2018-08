„Eco“ über Vorschlag für neue EU-Trinkwasserrichtlinie, den harten Sanierungskurs von Kika/Leiner und Gemüse aus dem Internet

Teures Trinkwasser: Österreichs Gemeinden fürchten EU-Pläne

Die EU-Kommission sorgt mit ihrem Vorschlag für eine neue EU-Trinkwasserrichtlinie für Aufregung. Sie sieht vor, dass Trinkwasser viel häufiger als derzeit getestet werden muss – fast monatlich statt einmal im Jahr. Was in Ländern mit schlechter Wasserqualität sinnvoll ist, würde in Österreich bloß die Kosten in die Höhe treiben und die Existenz von rund 5.500 kleinen Wassergenossenschaften und Wasserverbänden bedrohen. Es wäre das Aus für viele Gemeindebrunnen und das Wasser aus der Wasserleitung wäre für alle teurer. Bericht: Ernst Johann Schwarz.

Im Wettbewerb zerrieben: Der harte Sanierungskurs von Kika/Leiner

Mehr als 1.000 Angestellte der Möbelhauskette Kika/Leiner müssen gehen. Vier Filialen werden geschlossen, jeder fünfte Mitarbeiter wird abgebaut. Bis Freitag wollen Geschäftsführung und Betriebsrat einen Sozialplan ausverhandeln. Das Beispiel Kika/Leiner zeigt, wie hart es in der Möbelbranche zugeht: Nur die stärksten Anbieter mit den günstigsten Preisen können sich behaupten. Doch es gibt auch einen anderen Weg: Wer eine Nische findet und mit hochwertigen Materialien und Maßanfertigungen arbeitet, kann auch eine kaufkräftige Kundschaft anlocken. Bericht: Werner Jambor, Lisa Lind.

Garten mit Mehrwert: Gemüse aus dem Internet

Sommer ist Erntezeit und die Selbstversorgung aus dem eigenen Garten wird immer beliebter. Jungunternehmer entdeckten ein neues Geschäftsmodell: Sie vermieten Gartenparzellen mit Radieschen und Salat, die der Kunde vom Sofa aus betreuen kann. Auf der Suche nach dem Mehrwert im Garten wird auch die Produktion erneuerbarer Energie entdeckt. Solarzellen, die in Glasdächern integriert sind, machen Wintergärten zu Kleinkraftwerken, die auch im Sommer kühlen. Bericht:

Ingrid Greisenegger.

