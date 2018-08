Einladung zur Wein-Pressekonferenz 2018

Ausblick auf den neuen Jahrgang

Wien (OTS) - Es ist eine unbestrittene Tatsache, dass in der Landwirtschaft 80% des Ertrages vom Wetter abhängig sind. In der Weinproduktion hat das Jahr 2018 diesbezüglich so ziemlich alle nur denkbaren Facetten geboten: Zeitiges Frühjahr, danach Trockenheit in der Nord- und Osthälfte Österreichs sowie gleichzeitig Überschwemmungen im Süden, außergewöhnliche Hitze und gewaltige Unwetter wie Hagelstürme oder Starkregen.

Wie sich dieses Wetter auf den Jahrgang 2018 auswirken wird, welche Erntemengen zu erwarten sind und wie die Qualität des neuen Jahrgangs wird, darauf gibt der Präsident des Österreichischen Weinbauverbandes, Johannes Schmuckenschlager, im Rahmen der Wein-Pressekonferenz 2018 Antwort.

Datum: Freitag, 24. August 2018

Zeit: 9.30 Uhr

Ort: Österreichische Hagelversicherung

Sitzungssaal (1. Stock), Lerchengasse 3-5, 1080 Wien





Wir würden uns freuen, Sie bei dieser Pressekonferenz begrüßen zu dürfen.

