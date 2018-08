Int. Gartenbaumesse Tulln – mit Europas größter Blumenschau NUR von 30. August bis 3. September 2018

Pools, Naturpools und Wellness im eigenen Garten

Tulln (OTS) -

Der wichtigste Event im Gartenjahr 2018

Die Int. Gartenbaumesse Tulln ist der wichtigste Termin für alle Hobbygärtner und Gartenprofis. 530 Aussteller präsentieren alle Trends für den Garten. Angefangen von Blumen, Pflanzen, Obst, Gemüse bis hin zu Pools und Gartenmöbel. Mit 200.000 Blumen wird eine ganze Halle auf Europas größter Blumenschau von den besten österreichischen Gärtnern und Floristen unter dem Motto: „Blühende Kunstgalerie“ in eine einzigartige Blütenpracht verwandelt.

Naturpools – im Einklang mit der Natur zu jeder Jahreszeit

Das hautfreundliche, weiche Wasser im Schwimmteich ist gesund, belebt, gibt körperliches und seelisches Wohlbefinden. Das Wasser wird ganz natürlich aufbereitet und durch lebende Mikroorganismen vollbiologisch gereinigt. Neben der vollbiologischen Wasseraufbereitung ist der Trend zur ganzjährigen Nutzung der Naturpools immer stärker spürbar. „Sollte Ihnen die notwendige Entschiedenheit zum Eistauchen nach dem Saunagang fehlen, können Sie sich auch eingehüllt in eine wohlig warme Decke ans Naturpool setzen und die entspannende Stimmung im Winter genießen!“, so Herbert Laßnig von der Firma Holc Laßnig.

Trends im Poolbereich

Auch Pools sind ständigen Entwicklungen unterworfen, ob in technischer Hinsicht oder in puncto Design. Pools werden heutzutage nach Ansprüchen, Bedürfnissen und persönlichen Lebensgefühlen gebaut. Auch die Sommer werden immer heißer und der Trend zu kleineren Pools hält an. Ein kleines Pool findet Platz in fast jedem Garten und dient vor allem zur Abkühlung und Erfrischung nach dem Sport oder nach der Arbeit. Schöne Pflanzen und die dazugehörige Gartenbeleuchtung sowie Gartenmöbel machen jeden Garten zur persönlichen „Wohlfühloase“. Informationen zu den neuesten Trends im Poolbereich, Poolüberdachungen und Reinigungsroboter findet man auf der Int. Gartenbaumesse Tulln.

Schienenlose und elektrische Poolüberdachung

Die elektrische und schienenlose Poolüberdachung kommt komplett ohne Schienen aus. „Das Besondere daran ist, dass weder der Motor, die Steuerung oder die Akkus sichtbar sind. Alle Teile sind in den extrem starken Profilen integriert.“ erklärt Romana Buzasi von Master Pools. Einzig das Solarpanel, welches die Akkus lädt ist sichtbar. Die Bedienung erfolgt mittels Handy App oder über einen dezenten Knopf an der Überdachung. Somit ist ein Öffnen und Schließen wie von magischer Hand möglich. Informationen über alle Trends zu Schwimmbadabdeckungen und Poolüberdachungen erhalten Sie auf der Int. Gartenbaumesse Tulln.

Wellnesstipps für Ihr Zuhause

Längst haben Swim Spas, Saunen, Outdoor-Saunen, Dampfbäder und Infrarotkabinen in Häusern, Wohnungen und Wochenendhäusern ihren fixen Platz. Dadurch ist für Entspannung und Gesundheit im Bad und Wellnessraum gesorgt. „Beta Wellness zeigt die Trends hochwertiger Wellness-Anlagen: vom Whirlpool über Swimmingpools bis hin zur Sauna und Infrarotkombis. Ganz neu eingetroffen ist das Swim Spa „Fully Inground“ – eine Gartensauna und darüber ein Whirlpool - eine absolute Weltneuheit!“, so Geschäftsführer DI (FH) Markus Geyeregger von Beta Wellness. Besuchen Sie die Int. Gartenbaumesse Tulln und informieren Sie sich zu den aktuellen Trends für Ihren Wellness Bereich.

Int. Gartenbaumesse Tulln mit Europas größter Blumenschau

Öffnungszeiten:

NUR von Donnerstag, 30. August bis Montag, 3. September 2018

Täglich geöffnet von 9.00 - 18.00 Uhr

Messe Tulln

Eintrittspreise:

Erwachsene: EUR 13,-

Gruppen (ab 20 Pers.) und Senioren, Studenten:EUR 11,-

Jugendliche von 6 - 15 Jahren: EUR 3,-

Kinder bis 6 Jahre: Eintritt frei

Rückfragen & Kontakt:

MESSE TULLN GmbH

Barbara Nehyba, MSc

Leitung Kommunikation

Tel.: 02272/624030

barbara.nehyba @ messetulln.at

www.messe-tulln.at