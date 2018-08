BM Hartinger-Klein: Qualvolle Schlachttiertransporte von und durch Österreich in die Türkei sind verboten

Österreich ist Vorreiter im Kampf gegen diese grausame Tierquälerei

Wien (OTS) - „Tiertransporte für Schlachttiere von und durch Österreich in die Türkei sind nicht möglich, weil es von Österreich kein Abkommen zum Export von Schlachttieren mit der Türkei gibt. Es ist bekannt, dass es bei reinen Schlachttiertransporten immer die größten Tierschutzprobleme gegeben hat, aus diesem Grund haben wir uns immer dagegen ausgesprochen und keine entsprechenden Abkommen abgeschlossen. Es ist ein Faktum, dass aus anderen Ländern der EU die entsprechenden Exporte durchgeführt werden, aus Österreich jedenfalls nicht“, so Bundesministerin Mag. Beate Hartinger-Klein zu aktuellen Medienberichten in Bezug auf qualvolle Tiertransporte im Vorfeld des islamischen Opferfests.

Die Landesbehörden wurden angewiesen, aufgrund der hohen Temperaturen an der Grenze zwischen Bulgarien und der Türkei die Plausibilisierung der Fahrtenbücher hinsichtlich der Einhaltung der Temperaturbestimmungen innerhalb der Fahrzeuge nicht zu bestätigen. „Somit können derzeit keinerlei Tiertransporte durch Österreich in die Türkei stattfinden. Dies wird auch zusätzlich durch strenge Kontrollen untermauert. Österreich nimmt damit eine Vorreiterrolle im Kampf gegen diese grausame Tierquälerei ein“, betont Hartinger-Klein.

