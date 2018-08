Regionalmedien Austria (RMA) mit höchster Printauflage*

Die Zeitungen der RMA erscheinen Woche für Woche mit einer Auflage von 3,347 Millionen Exemplaren*

Wien (OTS) - Die aktuellen Auflagenzahlen der Österreichischen Auflagenkontrolle (ÖAK) weisen der RMA für das erste Halbjahr 2018 eine verbreitete Auflage von durchschnittlich 3.347.981* Exemplaren (davon 8.678 ePaper-Exemplare)aus. Das ist die höchste in der ÖAK ausgewiesene Printauflage*, womit die unter dem Dach der RMA zusammengefassten Zeitungen erneut die Spitzenposition* am heimischen Printmarkt einnehmen.



„Wir erfüllen mit unseren Medien in ganz Österreich das Bedürfnis nach Informationen über die unmittelbare Lebensumgebung. Unsere rund 800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind in den Regionen verankert, unsere 127 Zeitungen werden österreichweit in 88 lokalen Geschäftsstellen produziert und unsere dezentrale Struktur ermöglicht uns die große Nähe zu den Leserinnen und Lesern, aber auch zur Wirtschaft einer Region. Die hohe Lokalität ist einer unserer Kernwerte und die Summe aller lokalen Ausgaben macht uns österreichweit zum auflagenstärksten Medium* am Zeitungsmarkt”, sagt RMA-Vorstand Georg Doppelhofer anlässlich der heute veröffentlichten ÖAK.





Titel der Regionalmedien Austria – ÖAK 1. HJ 2018*: verbreitete Auflage

bz-Wiener Bezirkszeitung 566.929

Bezirksblätter Burgenland 121.001

Bezirksblätter Niederösterreich 714.835

Bezirksblätter Salzburg 209.968

Bezirksblätter Tirol 275.866

meine WOCHE Kärnten 232.295

meine WOCHE Steiermark 503.815

BezirksRundschau Oberösterreich 576.071

RZ-Medien Vorarlberg 138.523

Regionalmedien Austria (RMA) gesamt 3.347.981

davon ePaper 8.678



*Quelle: ÖAK 1. HJ 2018, durchschnittlich verbreitete Auflage und davon ePaper im Inland der angeführten Titel der RMA und RMA gesamt (wöchentlich, gratis).

RMA – Regionalmedien Austria AG:

Die RMA AG steht österreichweit für lokale Nachrichten aus den Regionen und vereint unter ihrem Dach insgesamt 127 Zeitungen der Marken bz-Wiener Bezirkszeitung, Bezirksblätter Burgenland, Niederösterreich, Salzburg und Tirol, meine WOCHE Kärnten und Steiermark, der Kooperationspartner BezirksRundschau Oberösterreich und RZ Regionalzeitungen Vorarlberg sowie acht Zeitungen der Kärntner Regionalmedien und den Grazer. Im digitalen Bereich bieten die Portale meinbezirk.at, grazer.at und kregionalmedien.at lokale und regionale Inhalte. Ergänzend dazu stellt die RMA mit der MINI MED Veranstaltungsreihe, dem Magazin Hausarzt, gesund.at und minimed.at umfangreiche Gesundheitsinformationen zur Verfügung.

