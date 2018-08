ÖVP Währing: Währingerinnen und Währinger wollen bei Bauprojekten im Bezirk mitreden

ÖVP Währing bringt Antrag für ein nachhaltiges Gesamtkonzept der Währinger Straße in Bezirksvertretung ein – Mehr Mitsprache, Respekt und Transparenz gefordert

Wien (OTS) - „Die Währingerinnen und Währinger fordern mehr Mitsprache, mehr Respekt und vor allem mehr Transparenz, wenn es um künftige Bauprojekte im Bezirk geht“, appellierte heute Bezirksparteiobmann BV Stv. Johannes Schreiber mit Klubobmann Helmut Wasser, Wirtschaftsbund-Obmann-Stv. Kasia Greco sowie die stv. Landesgeschäftsführerin der ÖVP Wien Vera Schmitz an die Bezirksvorstehung im Rahmen einer Verteilaktion auf der Währinger Straße. In den letzten Monaten wurden im Rahmen der Baustelle auf der Währinger Straße hunderte Unterschriften für ein nachhaltiges Gesamtkonzept beim Bau der Währinger Straße gesammelt. „Die Vorgehensweise der grünen Bezirksvorstehung bei diesem Bauprojekt ohne Beteiligung der hier lebenden Menschen und Geschäftsleute war und ist inakzeptabel“, so Schreiber. Und Wirtschaftsbund-Obmann-Stv. Kasia Greco ergänzt: „Der Umbau der Währinger Straße gestaltete sich konzeptlos, teuer und ohne die Bedürfnisse der Bürgerinnen und Bürger zu berücksichtigen.“

Im Rahmen von zahlreichen Protestaktionen, Bürgergesprächen, Bürgersalons, Informationsveranstaltungen und Hausbesuchen wurden über 480 Unterschriften von Währingerinnen und Währingern gesammelt. Im Zentrum der Forderungen standen dabei eine umfassende Bürgerbeteiligung bei den geplanten Umbaumaßnahmen, völlige Kosten- und Vergabetransparenz, volle Transparenz und rechtzeitige Information gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern, den Erhalt der Parkplätze im Bezirk sowie Respekt vor den Bedürfnissen der Bürgerinnen und Bürger. „Bezirksvorsteherin Nossek kann und darf diese Forderungen nicht länger ignorieren. Diese müssen bei künftigen Bauvorhaben im Bezirk umgesetzt werden“, richtet Schreiber den Appell an die Bezirksvorsteherin und kündigt einen entsprechenden Antrag in der Bezirksvertretung an.

Mehr Infos unter www.baustelle-waehring.at

Rückfragen & Kontakt:

ÖVP Währing

Valeria Foglar-Deinhardstein

+43 664 6631990