Motorradlenker bei Unfall schwer verletzt

Wien (OTS) - Datum: 21.08.2018

Uhrzeit: 19:55 Uhr

Adresse: 02., Wehlistraße

Gestern kam es im Kreuzungsbereich Wehlistraße / Rampe zur A23 zu einem schwe-ren Verkehrsunfall zwischen einer Autolenkerin (48) und einem Motorradfahrer (32). Beide Beteiligten fuhren laut eigenen Aussagen bei grünem Licht der Ampel in die Kreuzung ein. Die 48-Jährige bog nach links ein und rammte den in die Gegenrichtung geradeaus fahrenden 32-Jährigen. Der Motorradlenker kam zu Sturz, das Zweirad schlitterte auf den Gehsteig und verletzte dort eine Fußgängerin leicht. Dem 32-Jährige wurde bei dem Unfall der linke Unterschenkel abgetrennt, er wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Die PKW-Lenkerin blieb unverletzt.

