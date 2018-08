Festnahme nach versuchtem Taschendiebstahl

Wien (OTS) - Datum: 21.08.2018

Uhrzeit: 09:10 Uhr

Adresse: 01., Stephansplatz

Eine 61-jährige Touristin war gestern im Begriff, als Teilnehmerin einer Reisegruppe eine Rolltreppe in der U-Bahn-Station Stephansplatz zu verwenden. Dort versuchte eine nicht der Gruppe angehörige Jugendliche, die Geldbörse aus dem Rucksack der 61-Jährigen zu nehmen. Ein aufmerksamer Zeuge machte das Opfer darauf aufmerksam und konnte so einen Diebstahl unterbinden. Die Reisegruppe verhinderte auch, dass sich danach die mutmaßliche Taschendiebin vom Vorfallsort entfernt und ermöglichte den einschreitenden Polizisten die Festnahme. Im Gewahrsam der amtsbekannten 15-Jährigen fanden die Beamten Bargeld in Form von Euro und Yen. Die Jugendliche befindet sich in Haft.

