Akademie des Bauchgefühls: MIKROBIOM UND DEPRESSION

Ein Vortrag am 13.9.2018 von Assoz. Prof. Dr. Eva Reininghaus, MBA

Wien (OTS) - Die Österreichische Gesellschaft vom Goldenen Kreuze veranstaltet in Kooperation mit dem Institut Allergosan eine kostenlose Vortragsreihe rund um den Darm, dem Zentrum des Menschen.

Ziel dieser gemeinsamen „Akademie des Bauchgefühls“ ist die Vermittlung von Wissen und Verständnis für die Darmgesundheit und den gesunden Umgang mit sich selbst.

am 13. September 2018, 18:30 Uhr

in der Kärntner Straße 26/ Eingang Marco d'Aviano-Gasse 1, 1010 Wien



Zusammenhänge zwischen dem Gehirn und der Leistung des Darms wurden schon vor vielen Jahren erkannt, dennoch wurde bislang dem Gehirn primär die Funktion des „Denkens“ und dem Darm die Funktion des „Verdauens“ zugeschrieben. Mittlerweile ist aber bekannt, dass auch im Darm mehrere Millionen an Nervenzellen vorhanden sind, die neben der Nährstoffanalyse und Ausscheidung auch das Gleichgewicht von hemmenden und erregenden Nervenbotenstoffen sowie Hormonen kontrollieren. Darm und Gehirn sind über Darm-Gehirn-Achse in stetiger Kommunikation miteinander. Insgesamt geht man davon aus, dass Menschen mit einer depressiven Erkrankung an einer reduzierten Diversität des Darmmikrobioms und einer gestörten Darmbarriere (sogenanntes leaky-gut-Syndrom) leiden. Durch die gestörte Darmbarriere können Stoffwechselprodukte der Darmbakterien in den Blutkreislauf gelangen, aber auch immunologische Reaktionen ausgelöst werden.

Ein Vortrag von Assoz. Prof. Dr. Eva Reininghaus, MBA, Fachärztin für Psychiatrie an der Medizinischen Universität Graz und stellvertretende Klinikleiterin der Universitätsklinik für Psychiatrie und Psychotherapeutische Medizin in Graz.

Ab 18 Uhr sowie im Anschluss an den Vortrag haben die TeilnehmerInnen außerdem die Möglichkeit, sich vor Ort individuell zum Thema beraten zu lassen.





Die Teilnahme ist frei! Um Anmeldung wird gebeten:

Österreichische Gesellschaft vom Goldenen Kreuze

Tel.: 01/ 996 80 92, E-Mail: gesellschaft @ oeggk.at oder direkt über die Website www.oeggk.at/angebot





Die Österreichische Gesellschaft vom Goldenen Kreuze ist ein traditionsreicher, gemeinnütziger Verein, der sich vorwiegend der Gesundheitsförderung widmet. Unter dem Begriff „Gesundheit“ versteht die Gesellschaft in Anlehnung an die WHO nicht nur die Abwesenheit von Krankheit, sondern einen Zustand sowohl des körperlichen, geistigen als auch sozialen Wohlbefindens. In diesem Sinnen bietet die ÖGGK allen interessierten Menschen u.a. Aktivitäten wie Vortragsreihen rund um ein ganzheitliches Wohlbefinden oder auch kulturelle Veranstaltungen an und unterstützen sie dabei, sich und ihrer Gesundheit Gutes zu tun. Mitglieder erhalten zusätzlich zahlreiche attraktive Vergünstigungen. Nähere Informationen: www.oeggk.at

Das Institut Allergosan mit Sitz in Graz wurde im Januar 1991 von der heute geschäftsführenden Mag. Anita Frauwallner gegründet. Seither beschäftigt sich das Unternehmen mit der Erforschung und Entwicklung von Produkten aus natürlichen Substanzen wie probiotischen Bakterien, Pflanzenextrakten und Mineralstoffen. Durch die intensive Zusammenarbeit des Instituts Allergosan mit anerkannten Wissenschaftlern aus Medizin, Pharmazie und Biochemie gelang es, ein naturheilkundliches Forschungs- und Kompetenzzentrum rund um das größte Organ des Menschen, den Darm, aufzubauen. Hieraus sind unter anderem die Produktserien OMNi-BiOTiC® und metacare® entstanden. Das Institut Allergosan verfolgt einen ganzheitlichen Ansatz, der darauf abzielt, das gesundheitliche Fundament des Menschen zu stärken, noch bevor Krankheiten entstehen.

Datum: 13.09.2018, 18:30 - 20:00 Uhr

Ort: Kärntner Str. 26/ Eingang Marco d'Aviano-Gasse 1, 1010 Wien, Österreich

Url: http://www.oeggk.at

