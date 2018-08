Schulartikel-Kauf: Arbeiterkammer hilft Zeit und Geld sparen

Linz (OTS) - Damit Eltern zum Schulbeginn die Ausgaben so gering wie möglich halten können, hat der AK-Konsumentenschutz die Preise von Schulartikeln erhoben. Das Ergebnis zeigt wieder einmal, dass sich ein Preisvergleich lohnt: Der Warenkorb für einen Erstklässler kostet von 56,50 Euro mit günstigen Produkten bis 101,32 Euro mit Markenprodukten. Bei jenem für die Neue Mittelschule liegen die Preise zwischen 95,55 und 161,23 Euro. „Es gibt durchaus Möglichkeiten, den Schulbesuch günstiger zu machen und den Eltern beim Sparen zu helfen. Wichtig sind jedenfalls Transparenz und Mitbestimmung der Eltern“, sagt AK-Präsident Dr. Johann Kalliauer.

Anhand von Schulartikellisten für die erste Klasse Volksschule und Neue Mittelschule wurden die Preise für die einzelnen Schulartikel bei 13 Anbietern erhoben und zu einer Liste zusammengefasst. Eltern finden damit alle Geschäfte mit dem günstigsten Preis. Für die in den Schulartikellisten angeführten Markenprodukte wie „Jolly“ oder „Dürer Hase“ wurden auch preisgünstige Alternativprodukte miteinbezogen. So lässt sich noch zusätzlich sparen.

Alles zeitsparend in einem Geschäft kaufen

Für die Listenerstellung packten die AK-Konsumentenschützer/-innen Warenkörbe für die Erstklässler der Volksschule und Neuen Mittelschule und verglichen die Preise für den gesamten Warenkorb mit Markenartikeln oder günstigen Alternativprodukten. Mit Hilfe dieser Übersicht können Eltern die Preise für das Gesamtpaket vergleichen.

Die notwendigen Zukäufe zeigen an, ob in den Geschäften und Supermärkten alle Produkte der vorliegenden Schulartikellisten verfügbar waren oder ob ein Ersatzprodukt gewählt bzw. noch ein weiteres Geschäft aufgesucht werden muss.

Beratung ohne Zeitverlust

Im Papierfachhandel findet man professionelle Beratung für den Schuleinkauf. Bei Büroland Wiesmayr, Dim GmbH, Gabauer e.U., J. Heindl, Interspar, Maximarkt, Müller, Pagro, Pro Kaufland, H. Scheinecker und Schreibwaren Auhof kann man die Liste der benötigten Schulartikel abgeben und ohne Zeitaufwand das Paket zu einem vereinbarten Zeitpunkt im Geschäft abholen. Bei Libro und Thalia kann vor Ort die Liste mit dem Personal abgearbeitet werden.

Aktionen nutzen

Sinnvoll ist es auch, sich vor dem Einkauf nach Preisaktionen der Anbieter zu erkundigen. Einige bieten auf verschiedene Produktgruppen Aktionen für einen kurzen Zeitraum. Bei Büroland Wiesmayr gibt es sogar das ganze Schuljahr zehn Prozent auf Nicht-Aktionsware.

Auch beim Schuleinkauf an die Umwelt denken

Mit dem Kauf von länger haltbaren Produkten kann man die Umwelt schonen und gelichzeitig Geld sparen! Weitere Infos für einen ökologischen Schuleinkauf gibt es auf ooe.konsumentenschutz.at. Hier finden Sie auch die Übersicht der günstigsten Preise und der Warenkörbe für Volksschule und Neue Mittelschule.

„Vorbildliche Schulen bieten sogar Sammeleinkäufe pro Schulklasse an, diskutieren gemeinsam mit den Eltern Spezialanschaffungen und informieren diese über anfallende Kosten, damit Aktionen in den Geschäften besser genutzt werden können“, so AK-Präsident Dr. Johann Kalliauer.

