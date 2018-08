Blackstone startet weltweites Metall-Handelsgeschäft

Blackstone Resources AG (SWX: BLS)(STU: 4BR)(FRA: 4BR)(BEB: 4BR) startet ein weltweites Metallhandelsgeschäft und hat mit einer schweizerisch-kolumbianischen Minengesellschaft eine Absichtserklärung sowie ein Zusammenarbeitsvertrag unterzeichnet.

Diese Gesellschaft ist in Kolumbien domiziliert und besitzt alle notwendigen Lizenzen um eine grosse Anzahl von Mineralien zu exportieren. Die Gesellschaft hält wichtige Minen- und Abbaurechte in verschiedenen Provinzen Kolumbiens.

Die Vereinbarung wurde auf Grund der sich ergänzenden Aktivitäten und Ziele dieser beiden Gesellschaften getroffen.Beide Gesellschaften sehen ein grosses Potential gemeinsam gewisse Minenaktiven weiter zu entwickeln und um ein Rohstoffhandelsgeschäft ausserhalb Kolumbiens aufzubauen.

Kolumbien ist ein wichtiges an Rohstoffen reiches Land und ein bedeutender Exporteur von Metallen, welche auch Batterie-Metalle einschliesst. Erweiterter Zugang zu diesem Markt ist für Blackstone äusserst wichtig.

Wir sind begeistert über diese Entwicklung und über den möglichen Mehrwert für die Aktionäre.

Highlights:

Diese Partnerschaft wird die Aktivitäten der Handelsabteilung der Blackstone Resources AG (geführt durch Herr A. Viscuso, Chief Trading Officer) weiter stärken.

Die Handelsaktivitäten der Partnerschaft beruhen auf dem gemeinsamen Metallgeschäft sowie des landesweiten Netzwerkes unseres Partners inner-halb Kolumbiens

Wir schätzen, dass in naher Zukunft das monatliche Handelsvolumen dieser Partnerschaft sich auf ca. USD 29 Mio. oder mehr belaufen wird mit einem zu erwartenden monatlichen Nettoerlös von USD 300'000.00.

Der Verwaltungsrat

Blackstone Resources ist eine schweizerische Minengesellschaft mit dem rechtlichen Sitz in Baar, Kanton Zug. Sie konzentriert sich auf Batterie-Metalle. Zusätzlich entwickelt, baut und betreibt sie Raffinerien welche Gold und Batterie-Metalle produzieren.

Es gibt in Europa wenige Gesellschaften wie die Blackstone Resources AG. Sie offeriert direkte Beteiligung an der Batterie-Metall-Revolution welche durch die grosse Nachfrage für elektrisch betrieben Fahrzeuge angetrieben wird. Diese Fahrzeuge benötigen eine grosse Menge dieser Metalle wie Kobalt, Mangan, Molybdän, Graphit und Lithium.

Haftungsausschluss

Diese Pressemitteilung dient allein Informationszwecken. Sie stellt weder einen Prospekt gemäss Art. 652a und/oder 1156 des schweizerischen Obligationenrechtes noch einen Börsenprospekt gemäss den Richtlinien der SIX Swiss Exchange dar. Die Pressemitteilung stellt weder eine Offerte zum Verkauf noch zum Vertrieb von Wertschriften der Blackstone Resources AG dar (die "Wertschriften").

Diese Pressemitteilung ist nicht bestimmt zur Verteilung in den USA, Australien, Kanada oder Japan.

Die Wertschriften wurden nicht und werden nicht gem. dem US Securities Act von 1933 ("Securities Act") registriert und sie dürfen nicht in den USA oder an USA-Personen (wie definiert in Regulation S des Security Acts) angeboten oder verkauft werden, ausser die Wertschriften seien gemäss dem Security Act registriert oder eine Ausnahme von den Registrierungsbedingungen sei ausgesprochen worden.

Diese Pressemitteilung stellt kein öffentliches Angebot für Wertschriften dar (gemäss

den Direktiven 2003/71EC der Europäischen Union, der sogenannten "Prospectus Directive") für Wertschriften in jedem Mitgliedstaat der EU. Jegliches Angebot für Wertschriften an Personen in der EU werden nur gemacht unter Befolgung einer Ausnahmeregelung unter den "Prospectus Directives", dass ein Prospekt für das Angebot der Wertschriften veröffentlicht werden muss.

Diese Pressemitteilung ist nur gerichtet ausschliesslich an (i) Personen ausserhalb

der USA oder (ii) die Kenntnisse in Angelegenheiten haben im Zusammenhang mit Anlagen die sich auf Artikel 19 (5) des UK Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Order") mit Verbesserungen oder (iii.) an Ein-heiten mit grossen Vermögen oder an andere Personen an welche sie gesetzlich mitgeteilt werden dürfen welche unter Artikel 49 (2) (a)-(d) der Order fallen (alle diese Personen werden bezeichnet als "Relevant Persons"). Jede Anlage-Aktivität zu welchen diese Publikation im Zusammenhang steht ist nur Relevant Persons zu-

gängig und wird nur mit Relevant Persons eingegangen. Jeder Person die keine Relevant Person ist, sollte nicht auf Grund dieser Mitteilung handeln oder auf deren Inhalt vertrauen.

Diese Mitteilung enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen welche gewissen Risiken und Ungewissheiten unterworfen sind welche bewirken könnten, dass effektive Re-sultate von denen in dieser Pressemitteilung genannten Resultaten abweichen könn-ten. Die in die Zukunft gerichteten Aussagen beruhen auf den gegenwärtigen Ansich-ten und Annahmen der Blackstone Resources AG.

Für weitere Informationen besuchen Sie: http://www.blackstoneresources.ch

