Pensionen – Schieder: Maßstab für Pensionserhöhung müssen 3,2 Prozent sein

SPÖ-Erhöhung hat Inflation und 40-Prozent-Anteil am Wirtschaftswachstum berücksichtigt

Wien (OTS/SK) - „Wenn die Regierung die Pensionserhöhungen unter SPÖ-Kanzlerschaft als Maßstab nimmt, dann müssen Pensionen bis 1.500 Euro heuer um jedenfalls 3,2 Prozent erhöht werden“, stellt der gf. SPÖ-Klubobmann Andreas Schieder klar. „Jede Erhöhung unter diesem Wert liegt damit unter der letzten Pensionserhöhung, weil Inflation und Wirtschaftswachstum berücksichtigt werden müssen – alles andere ist Propaganda“, so Schieder. ****

Schieder zu den Fakten: Im Herbst 2017 wurde für 2018 eine Pensionsanpassung von 2,2 Prozent für Pensionen unter 1.500 Euro erreicht. Dieser Wert setzte sich aus der Inflationsrate von 1,6 Prozent und aus einem Anteil am Wirtschaftswachstum zusammen. Dieses betrug im Jahr davor (2016) 1,5 Prozent. Die Regierung Kern konnte durchsetzen, dass PensionistInnen 40 Prozent Anteil am Wirtschaftswachstum – also 0,6 Prozent Aufschlag – bekommen. Macht zusammen 2,2 Prozent Erhöhung.

Die Aussage der Regierung, dass die Pensionen heuer stärker als unter SPÖ-Kanzlerschaft erhöht würden, stimmt deshalb nur, wenn Pensionen bis 1.500 Euro um mehr als 3,2 Prozent steigen. „Denn die Inflationsrate ist mit 2 Prozent deutlich höher, ebenso wie das Wirtschaftswachstum mit 3 Prozent. Sollen die PensionistInnen auch heuer einen 40-Prozent-Anteil am Wirtschaftswachstum – und somit einen Aufschlag von 1,2 Prozent bekommen – sind das 3,2 Prozent“, erläutert Schieder. „Jede Pensionserhöhung, die darunter ist, liegt somit auch unter der Pensionserhöhung des letzten Jahres – egal, was die Regierungspropaganda erzählt.“

Schieder bekräftigte die Forderung der SPÖ: Pensionen bis 1.500 Euro sollen jedenfalls um diesen Wert erhöht werden, Mindestpensionen um 4 Prozent. (Schluss) ah/sc

