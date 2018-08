Wien: Nächtigungs-Plus von 1,9 % im Juli

Wien (OTS/RK) - Wiens Tourismuswirtschaft übertraf mit rund 1,6 Mio. Gästenächtigungen den Vorjahres-Juli um 1,9 %. Von Jänner bis Juli ergibt dies 8.783.000 Nächtigungen und damit einen Zuwachs von 3,7 %. Der Netto-Nächtigungsumsatz der Wiener Hotellerie im ersten Halbjahr hat gegenüber 2017 um 5,0 % zugelegt und beläuft sich auf rund 376 Mio. Euro.

Wien kam im Juli 2018 auf 1.560.000 Nächtigungen und übertraf damit den Bestwert aus dem Vorjahr um 1,9 %. Die Zuwächse aus Wiens zehn nächtigungsstärksten Ländern fielen im Fall von Italien zweistellig, aus Österreich, den USA, China, Großbritannien und der Schweiz einstellig aus. Spanien, Frankreich und – mit zweistelligen Rückgängen – Russland erreichten im Juli ihr Ergebnis aus dem Vorjahr nicht, Deutschland blieb stabil.

Hohe Zuwachsraten verzeichneten außerdem Japan (25.000 Nächtigungen, + 19 %), Israel (21.000, + 36 %), Saudi-Arabien (21.000, + 38 %), Taiwan (17.000, + 22 %) und die Ukraine (14.000, + 29 %). Stärkere Rückgänge wurden aus Brasilien (14.000, - 16 %) und Ungarn (14.000, - 11 %) registriert. Die durchschnittliche Bettenauslastung lag im Juli bei 65,9 % (7/2017: 66,1%), die Zimmerauslastung wie im Vorjahresmonat bei rund 85 %. Wiens Hotelkapazität hat sich vom vorjährigen auf den heurigen Juli um rund 40 Betten auf 65.700 (+ 0,1 %) leicht erhöht.

In der Periode Jänner bis Juli 2018 hatte Wien mit 8.783.000 Nächtigungen um 3,7 % mehr Aufkommen als in den ersten sieben Monaten des Jahres 2017. Die Betten waren in diesem Zeitraum zu 56,1 % ausgelastet (1-7/2017: 55,9 %), die Zimmer wie im Vorjahr zu rund 72 %. Der Netto-Nächtigungsumsatz der Wiener Hotel¬lerie im ersten Halbjahr (die Juli-Zahlen sind noch nicht bekannt) liegt heuer mit 376.474.000 Euro um 5,0 % über dem Vergleichswert 2017.

Die Ergebnisse im Detail:

https://b2b.wien.info/de/statistik/daten/statistik-aktuell

Herkunftsland Nächtigungen(1) Nächtigungen Nächtigungs-Umsatz Jän.-Juli 2018 Juli 2018 netto(2) in Euro Jän.-Juni 2018 Deutschland 1.753.000 +2% 297.000 +/-0% 71.021.000 € +2% Österreich 1.685.000 +7% 229.000 +5% 65.836.000 € +8% USA 513.000 +2% 111.000 +2% 27.369.000 € +2% Großbritannien 377.000 +2% 68.000 +3% 18.601.000 € +3% Italien 341.000 +1% 49.000 +18% 13.780.000 € +/-0% China 270.000 +11% 71.000 +7% 11.393.000 € +16% Russland 261.000 +5% 32.000 -11% 12.580.000 € +9% Schweiz 247.000 -2% 38.000 +2% 11.903.000 € -1% Frankreich 240.000 -1% 37.000 -5% 10.796.000 € +/-0% Spanien 222.000 -6% 57.000 -8% 8.744.000 € -3% Übrige 2.874.000 571.000 124.451.000 € Alle Länder 8.783.000 +3,7% 1.560.000 +1,9% 376.474.000 € +5,0% (1) Nächtigungen sind nicht Gäste, sondern die von diesen absolvierten Übernachtungen. (2) ohne Frühstück und Umsatzsteuer Datenquellen: MA 23 – Dezernat Statistik und MA 6 – Rechnungs- und Abgabenwesen

