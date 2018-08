Veröffentlichung Radiotest 2018_2 am 30. August 2018

Wien (OTS) - Seit 1.1.2018 wird der Radiotest im Sinne verstärkter Kontrollen von zwei Instituten (GfK für die Erhebung und Gewichtung, Ankordata für die Auswertung) durchgeführt. Durch die Zusammenarbeit von zwei Instituten gab es einmalig erhöhten Koordinationsaufwand und einen verlängerten Prüfzeitraum. Dieser ist nun beendet und der Radiotest 2018_2 wird am Donnerstag, den 30. August veröffentlicht. Der Zählbestand ergeht am 11. September an die Agenturen.

