Josef Taucher (SPÖ): „Haben U-Kommission einberufen, um aufzuklären“

KAV hat bereits 13,5 Gigabyte Daten übermittelt

Wien (OTS/SPW-K) - „Wir haben als Stadtregierung diese Untersuchungskommission einberufen, um Aufklärung in der Causa Krankenhaus Nord zu schaffen. Genau darum geht es“, so der designierte Klubvorsitzende des SPÖ-Rathausklubs, Josef Taucher, in Richtung Opposition. Und weiter: „So hält es auch der KAV: Es geht um volle Aufklärung und Transparenz.“ Der KAV (Krankenanstaltenverbund) hat bereits mehr als 7.800 Dokumente im Ausmaß von 13,5 Gigabyte an die Vorsitzende der U-Kommission übermittelt sowie elektronischen Zugriff auf die Projektablage geboten. Er wird auch weiterhin alle notwendigen Dokumente weiterleiten.

Zwtl.: Untersuchungszeitraum verfassungsrechtlich festgelegt =

„Die Opposition will sich hier inszenieren. Aber bei dieser wichtigen Arbeit geht es nicht um Parteipolitik, sondern schlichtweg darum, die Vorgänge aus der Vergangenheit aufzuklären“, so Taucher. Und dafür sorge der KAV. „Aber der Untersuchungszeitraum für die Kommission geht bis zum 20. März 2018, der Zeitpunkt, an dem der Antrag auf Einsetzung einer Untersuchungskommission in den Gemeinderat eingebracht wurde. Das ist verfassungsrechtlich festgelegt. Die Wiener Stadtverfassung ist das Regelwerk, an das wir uns zu halten haben. Wenn sich die Opposition davon lossagt, dann sagt sie sich von der Basis des politischen Dialogs und der Demokratie los“, so Taucher.





