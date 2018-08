Steuerautonomie – Team Kärnten-Obmann Gerhard Köfer für „ergebnisoffene Diskussion ohne Denkverbote“

Klagenfurt (OTS) - Grundsätzlich positiv steht Team Kärnten-Obmann LAbg. Gerhard Köfer der Idee einer Steuerautonomie für die Länder gegenüber: „In keinem anderen OECD-Land finanzieren Bundesländer ihre Ausgaben zu einem so niedrigen Teil über selbst eingehobene Steuern wie in Österreich. Wir leisten uns derzeit ein sehr teures System, das einerseits einen Einnahmenzentralismus und andererseits einen Ausgabenföderalismus beinhaltet. Dass hier irgendwann einmal eine Veränderung passieren muss, die den Ländern mehr Verantwortung überträgt, ist sonnenklar.“ Köfer tritt rund um die Steuerautonomie für eine ergebnisoffene Diskussion ohne Denkverbote ein: „Gehen wir gemeinsam ohne Skepsis und Vorurteile in Gespräche und erörtern wir, wo Vor- und Nachteile eines völlig neuen Systems liegen könnten. Mit dem Bewahren des Status quo wird es nicht gelingen, Österreich zu reformieren und erfolgreich in die Zukunft zu führen.“



Gerade LH Kaiser als „Behüter des Föderalismus“ müsste die Steuerautonomie der Länder eigentlich ein Herzensanliegen sein, so Köfer, der die Schweiz als gutes Beispiel für das Modell sieht: „Dieses könnte für Österreich eine gewisse Orientierungshilfe darstellen.“

