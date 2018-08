„DIE.NACHT“: „Gäste, Gäste, Gäste“ bei „Willkommen Österreich“ in ORF eins

Danach: Wiedersehen mit dem ORF-Sommerkabarett mit „Alex Kristan: Jetlag“

Wien (OTS) - „DIE.NACHT“ im Sommer: Ein vergnügliches Wiedersehen mit ganz besonderen Gästen von Stermann und Grissemann gibt es am Dienstag, dem 21. August 2018, um 22.00 Uhr in ORF eins bei „Willkommen Österreich – Gäste, Gäste, Gäste“ – diesmal mit Hans Knauß, Stefanie Werger, Joko & Klaas und Niki Lauda. Gleich danach um 22.30 Uhr heißt es nochmals lachen, wenn Alex Kristan im „Sommerkabarett“ für einen „Jetlag“ der besonderen Art sorgt.

„DIE.NACHT“ am 21. August im Überblick

„Willkommen Österreich – Gäste, Gäste, Gäste“ um 22.00 Uhr

In dieser Folge der spannendsten, lustigsten oder ungewöhnlichsten Gespräche aus „Willkommen Österreich“ gibt Hans Knauß, der Sonnyboy unter den TV-Experten, Antwort auf die brennende Frage, ob er jemals betrunken ein Rennen gefahren ist. Stefanie Werger erklärt, was ihr spezielles weißes Pulver ist, und dass sie die Rüttelphase beim Sex hinter sich hat. Wenn Moderatorenduo auf Moderatorenduo trifft, wird es verbal sehr dicht. Denn wenn Joko und Klaas bei Stermann und Grissemann zu Gast sind, wird der Redefluss sehr reißend. Umso klarer dafür der Auftritt von Niki Lauda. Wer hätte gedacht, dass Herrn Lauda bei einem rührenden landwirtschaftlichen Film schnell einmal die Tränen einschießen.

Sommerkabarett – Alex Kristan: „Jetlag“ um 22.30 Uhr

Schönes Wetter, ferne Länder und niemand, der einem den Urlaub vermiesen kann. Wenn Alex Kristan in seinem Soloprogramm von seinen Urlaubsgeschichten erzählt, dann bleibt Unterhaltung vom Feinsten nicht aus. Bei „Jetlag“ geht es um die volle Erholung im fernen Reiseziel bzw. um die Fragen, die sich dem Urlaubenden stellen. Wer ist der größere Koffer? Der auf dem Förderband oder der im Flieger vor einem gesessen ist? Was tun, wenn auf der Lieblingsliege am Pool regelmäßig ein fremdes Handtuch liegt oder am Gratisbuffet sich die Leckereien türmen, man aber leider das höchstzulässige Gesamtgewicht der Flipflops bereits überschritten hat? Eine Lachsalventour für alle, die schon einmal Fernreisen gebucht haben.

Die nächsten ORF-„Sommerkabaretts“ am Freitag im Überblick:

24. August: Tricky Niki: „PartnerTausch“

31. August: Lukas Resetarits: „70er – leben lassen“

7. September: Klaus Eckel: „Zuerst die gute Nachricht“

Das „Sommerkabarett“ ist jeweils am Dienstag danach im Rahmen von „DIE.NACHT“ nochmals in ORF eins zu sehen.

Kabarett live miterleben: „Kabarett im Turm“ ab 28. August und „Kabarettgipfel“ am 3. und 4. Dezember 2018 – Tickets erhältlich

Wer bei der Aufzeichnung der ORF-III-Sendung „Kabarett im Turm“ dabei sein möchte, hat unter tickets.ORF.at Gelegenheit, Tickets zu erwerben. Aufzeichnungstermine 2018: 28. August (Vitus Wieser, Gerald Fleischhacker), 29. August (Tanja Ghetta, Daniel Lenz), 30. August (Teichmann & Bauer, Austrofred), 31. August (Guido Tartarotti, Gebrüder Moped) und 4. September („Ermi-Oma“ alias Markus Hirtler, Fälbl & Pichowetz), 5. September (Flüsterzweieck, Blonder Engel), 6. September (Sigrid Spörk, Dornrosen) und 7. September (Rudi Schöller, Dieter Chmelar).

Andreas Vitásek, Viktor Gernot, Thomas Stipsits, Eva Maria Marold und Andreas Rebers sind die Protagonisten des nächsten großen „Kabarettgipfel“-Treffens in der Wiener Stadthalle am 3. und 4. Dezember. Karten dafür sind unter tickets.ORF.at, www.stadthalle.com, www.wienticket.at sowie www.oeticket.at erhältlich.

