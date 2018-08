Ein Clown macht ernst: Neuer Fall für die „Soko Kitzbühel“

Außerdem am 21. August in ORF eins: Ein folgenschwerer „CopStories“-Einsatz

Wien (OTS) - Ein dramatischer Zwischenfall überschattet den Dienst(t)ag in der Polizeiinspektion Kreitnergasse, wenn am 21. August um 21.05 Uhr in ORF eins nach einem erfolgreichen Staffelauftakt mit bis zu 403.000 Zuseherinnen und Zusehern eine neue „CopStories“-Folge auf dem Programm steht. Und auch wenn um 20.15 Uhr in Kitzbühel Clowns und andere Narren ihr Unwesen treiben, hat die „Soko“ keinen weniger nervenaufreibenden Einsatz vor sich.

Mehr zu den Inhalten

„Soko Kitzbühel – Wenn die Maske fällt“ (Dienstag, 21. August, 20.15 Uhr, ORF eins)

Mit Jakob Seeböck, Julia Cencig, Ferry Öllinger, Andrea L’Arronge, Heinz Marecek und Veronika Polly

Regie: Claudia Jüptner-Jonstorff

Abseits des Kitzbüheler Stadtfestes wird Universitätsprofessor Gilbert Kronheisl erschossen. Der Mörder war als Clown verkleidet und konnte so durch den Trubel der angrenzenden Menschenmasse unbemerkt flüchten. Lukas (Jakob Seeböck) und Nina (Julia Cencig) finden heraus, dass Kronheisl bei seinen Medizinstudenten mehr als unbeliebt war. Einer von ihnen, Christof Wiegele (Ferdinand Hofer), befindet sich mit seiner Clownstruppe gerade am Stadtfest. Aber auch Kronheisls entfremdete Ehefrau Anna (Christine Sommer) kam eben erst in die Stadt, um einige Dinge zu klären.

„Soko Kitzbühel“ ist eine Koproduktion von ORF und ZDF, hergestellt von Gebhardt Productions.

„Bitte ned“ (Dienstag, 21. August, 21.05 Uhr, ORF eins)

Mit Johannes Zeiler, Serge Falck, Martin Zauner, Claudia Kottal, Kristina Bangert, Martin Leutgeb, Holger Schober, David Miesmer, Michael Steinocher, Cornelia Ivancan, Murathan Muslu und Barbara Kaudelka

Regie: Michi Riebl

Während die Identität der gefundenen Frauenleiche noch immer Rätsel aufgibt, werden Mathias (Martin Leutgeb) und Roman (Holger Schober) zu einem Einbruchsfall der besonderen Art gerufen. Helga (Kristina Bangert) und Sylvester (Michael Steinocher) bekommen es mit einer renitenten Parksünderin zu tun, und Lukas (Serge Falck) muss zu seinem großen Bedauern damit aufhören, in Vertretung von Andreas (Johannes Zeiler) den Chef zu spielen. Überschattet wird all das allerdings von einem Zwischenfall bei der Überstellung eines Häftlings. Am Ende dieses Tages wird für die Polizistinnen und Polizisten der Kreitnergasse nichts mehr so sein wie zuvor.

„CopStories“ ist eine Produktion der Gebhardt Productions im Auftrag des ORF.

