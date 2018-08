Waves Vienna 2018: 100 Bands auf zehn Bühnen im 9. Bezirk

mit Neneh Cherry (SE), The Go! Team (UK), Rodrigo Leão (PT), Dives (AT), Mile Me Deaf (AT), Pressyes (AT) uvm. – Musik Festival und Konferenz von 27. bis 29.9.2018.

Wien (OTS) - Ende September holt das Waves Vienna zum achten Mal bis zu 15.000 Musikfans aus aller Welt nach Wien. Rund einhundert Bands werden an drei Festivaltagen von Donnerstag bis Samstag auf zehn Bühnen im und um das Wiener WUK im 9. Bezirk auftreten. Vorträge, Diskussionen und Workshops im Rahmen der Waves Vienna Music Conference sowie ein Music Hackday ergänzen das umfangreiche Programm.

„Wir sind ein Entdeckerfestival, das neue heimische und internationale Acts aus den Bereichen Alternative, Elektronik, Rock, Hip Hop und Clubmusik vor den Vorhang holt – und das auf zehn Bühnen“, erklärt Festivaldirektor Thomas Heher. „Seit 2016 ist das WUK im neunten Bezirk unsere Heimat, unsere Festivalzentrale. Neu in diesem Jahr ist, dass wir im WUK selbst vier Bühnen bespielen und im Nebengebäude der Modeschule HLMW9 weitere vier. Mit der Tanzbar Palme im Untergeschoß des Café Weimar und dem Clash – jeweils eine Straße vom WUK entfernt – schaffen wir die einzigartige Situation, dass zehn Bühnen in weniger als fünf Gehminuten erreichbar sind."

Indie Rock, Elektro, Hip Hop, Pop ... Genrevielfalt aus 19 Ländern für 15.000 Besucher

Rund hundert neue und bereits etablierte Band aus 19 verschiedenen Ländern umfasst das genrereiche Line Up. Darunter finden sich auch bekannte Namen wie die schwedische Hip Hop-Größe Neneh Cherry, die britische Indie-Pop-Band The Go! Team, der Komponist Rodrigo Leão aus Portugal und die Wiener Indie-Rocker von Mile Me Deaf sowie Pressyes, das neue Indie-Projekt von René Mühlberger. Ein besonderer Schwerpunkt des Musikprogramms liegt auf musikalischen Darbietungen aus den beiden diesjährigen Partnerländern Portugal und Slowakei. Von Rock über Elektro, von Hip Hop und Pop bis hin zu Dub – das Waves zeigt alle Facetten von Live Musik. Bis zu 15.000 Fans und Musikschaffende werden zum Konzert- und Performancereigen erwartet.

Music Conference und Workshops für Vertreter der Musikindustrie

Bei der Music Conference und den Workshops treffen nationale und internationale Musikexperten, Veranstalter, Labelbetreiber, Booker, Musiker und Journalisten zum Austausch und Netzwerken aufeinander. Im Rahmen von Panels, Workshops und Networking Sessions werden aktuelle Fragen zum Aufbau von jungen Musikkarrieren, der Bedeutung von Radio und Musikblogs, der Vereinbarkeit von Musik und Familienleben und zu anderen relevanten Themen durch Vertreter der Musikindustrie behandelt.

Erneut findet auch der Waves Vienna Music Hackday in Kooperation mit der Universität Wien, der TU Wien und dem Inkubator Lemmings I/O statt – dieses Jahr inklusive eigens für Kinder und Jugendliche konzipiertem „Under 18“-Track.

INES – Innovation Network of European Showcase Festivals

Seit November 2017 ist das Waves Vienna Festival Teil von INES, einem Showcase Festival Netzwerk, das durch das Creative Europe Programme der Europäischen Union koofinanziert wird und sich auf die Förderung von Künstlerinnen und Künstlern sowie Musikexperten im europäischen Raum spezialisiert. Über die verschiedenen Projektschwerpunkte können so verstärkt internationale Musikschaffende zum Wiener Showcase Festival eingeladen werden.



Factbox: Waves Vienna 2018

27. bis 29.9.2018

WUK sowie diverse Locations in 1090 Wien

Festivalpass: 55 Euro

Pro Pass (Festival & Conference): 99 Euro

Datum: 27.09.2018

Ort: WUK

Währinger Straße 59, 1090 Wien, Österreich

