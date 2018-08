ORF SPORT + mit einem Yoga-Magazin Spezial mit Jedermann-Darsteller Philipp Hochmair

Am 21. August im Sport-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Programmhighlights am Dienstag, dem 21. August 2018, in ORF SPORT + sind das „Sport-Bild“ um 19.00 Uhr, „Outdoor Sports – Das Magazin“ um 19.30 Uhr, die Sportnachrichtensendung „SPORT 20“ um 20.00 Uhr, ein Yoga-Magazin Spezial mit Jedermann-Darsteller Philipp Hochmair um 20.15 Uhr sowie die Höhepunkte von den Österreichischen Open Water-Staatsmeisterschaften Neufelder See 2018 um 20.45 Uhr, von der Wurfscheiben-EM Leobersdorf 2018 um 21.00 Uhr und von der X-Bow-Battle 2018 am Salzburgring um 22.45 Uhr.

Jedermann-Darsteller Philipp Hochmair ist Stargast in dieser Spezial-Ausgabe des Yoga-Magazins von ORF SPORT +. Der gebürtige Wiener praktiziert seit mehr als zehn Jahren Yoga. 2006 hat Hochmair am Burgtheater im Stück „Torquato Tasso“ den yogischen Handstand in seine Rolle eingebaut. Im Yoga-Magazin zeigt er gemeinsam mit Yoga-Lehrerin Viktoria Ecker in der beeindruckenden Kulisse der Kristallwelten in Wattens vor, wie der Handstand richtig ausgeführt wird. Im Interview erzählt Philipp Hochmair, wie er zu Yoga gekommen ist und wie er die Yoga-Praxis dazu benützt, mit dem Stress auf der Bühne oder am Filmset umzugehen.

