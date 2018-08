Jarolim erstaunt über klaren Kurswechsel der Neos in Wien: „Wer Neos wählt, soll nun Schwarz-Blau-Pink in Wien bekommen“

Jarolim erwartet klare Aussagen von der Neos-Chefin im ORF-„Sommergespräch über neue Strategien“

Wien (OTS/SK) - „Eigentlich muss man den Neos-Wien für ihre entwaffnende Ehrlichkeit zu den eigenen Perspektiven sehr dankbar sein. Die Wählerinnen und Wähler haben nun eine für manche wahrscheinlich überraschende, aber immerhin klare Entscheidungsgrundlage: Wer Neos wählt, bekommt sie in Form einer Koalition mit Schwarz-Blau in Wien“, sieht SPÖ-Abgeordneter Hannes Jarolim „einen an Klarheit kaum zu überbietenden Kurswechsel“. „Die Neos werden damit quasi amtlich und endgültig zu einer Außenstelle der Kurz-ÖVP – und das alles, um einen sozialdemokratischen Bürgermeister in Wien zu verhindern.“ ****

„Dass sogar im Lichte der erst jüngst international wieder erfolgten Auszeichnungen der sozialdemokratisch Stadtpolitik ein Schulterschluss mit der rechtesten ÖVP in deren Historie und sogar mit irrlichternden Rechtsnationalen herbeigesehnt wird, ist ein starkes, die Grenzen der Irrationalität überschreitendes Verhalten“, konstatiert Jarolim.

Von Meinl-Reisinger erwartet sich Jarolim im heutigen ORF-„Sommergespräch“ klare Aussagen über den neuen Kurs der Neos nach dem Abgang von Matthias Strolz: „Werden die Neos jetzt zu den Mehrheitsbeschaffern einer rechtsnationalistischen und europafeindlichen Koalition in Wien? Und wird damit auch schon die neue Strategie auf Bundesebene vorbereitet?“ Schließlich hätten die Neos auch im Nationalrat immer wieder mit der Regierung mitgestimmt – selbst bei Gesetzen, die sie vorher massiv kritisiert hatten, erinnert Jarolim nicht ohne ein gewisses Bedauern. (Schluss) up/ah

