Theater, Kabarett, Lesungen, Vorträge und mehr

Von „Der Revisor“ in Baden bis „Bella Quijote“ in Artstetten

St. Pölten (OTS/NLK) - Am Mittwoch, 22. August, gastiert das Landestheater Niederösterreich an der Bühne Baden und zeigt ab 19.30 Uhr im Stadttheater Nikolaj Gogols 1835 entstandene Farce „Der Revisor“ in einer Inszenierung von Sandy Lopičić samt eigens für die Produktion komponierter Live-Musik. Nähere Informationen und Karten bei der Bühne Baden unter 02252/22522, e-mail ticket @ buehnebaden.at und www.buehnebaden.at.

Am Donnerstag, 23. August, lädt die Volkskultur Niederösterreich gemeinsam mit „ARTSchmidatal“ ab 19 Uhr zu einem Literaturabend mit Clementine Skorpil in den Brandlhof in Radlbrun: Bei freiem Eintritt gibt die Autorin dabei anhand ihres Romans „Langer Marsch" Einblicke in die chinesische Geschichte. Nähere Informationen beim Brandlhof unter 02956/81222, e-mail brandlhof @ volkskulturnoe.at und www.volkskulturnoe.at bzw. www.art-schmidatal.at.

Ebenfalls am Donnerstag, 23. August, feiert ab 16.30 Uhr im Kinder-und Jugendtheater THEO (TheaterOrt für junges Publikum Perchtoldsdorf) das Stück „Ronja Räubertochter“ von Astrid Lindgren Premiere. Regie führt Birgit Oswald; es spielen Alina Bachmayr-Heyda, Karoline Gans, Sabine Hollweck, Victor Kautsch, Jakob Leonhard, Markus Rupert und Johannes Sautner. Gezeigt wird das für ein Publikum ab fünf Jahren konzipierte Stück bis 16. September, jeweils Donnerstag bis Sonntag ab 16.30 Uhr. Nähere Informationen und Karten unter 01/86683-400, e-mail info @ perchtoldsdorf.at und www.perchtoldsdorf.at/tickets/kiju.

Mit Philipp Hochmair und seiner Band Elektrohand Gottes, die Friedrich Schiller performen, schließt der „Schwimmende Salon" im Thermalbad Bad Vöslau am Freitag, 24. August, für heuer seine Pforten. Beginn ist um 19.30 Uhr; Karten bei oeticket unter 01/960 96 und www.oeticket.com; nähere Informationen unter 02252/76 26 60, e-mail office @ terhmalbad-voeslau.at und www.thermalbad-voeslau.at.

Am Freitag, 24. August, präsentieren auch Herbert Steinböck und Thomas Strobl ab 21 Uhr vor dem Schifffahrtsmuseum in Spitz eine Open-Air-Aufführung ihres Kabarettprogramms „Aramsamsam“. Nähere Informationen und Karten bei der Wachaubühne unter 02713/2254, e-mail info @ wachaubuehne.at und www.wachaubuehne.at.

Am Samstag, 25. August, lädt die Reihe „Mimis Sonntag“ – ausnahmsweise an einem anderen Wochentag - ab 15 Uhr im MAMUZ Mistelbach zu „Kasperls Picknick“. Der Eintritt ist frei; nähere Informationen beim Bürgerservice Mistelbach unter 02572/2515-4300, e-mail puppentheatertage @ mistelbach.at und www.puppentheatertage.at.

Am Sonntag, 26. August, heißt es ab 14 Uhr auf der Schallaburg wieder „Vorhang auf für die Wissenschaft“: Diesmal spricht Luise Schintlmeister über „Kostbarer Werkstoff und begehrte Ware:

Glas-Produktion und Glas-Handel“. Nähere Informationen bei der Schallaburg unter 02754/6317, e-mail office @ schallaburg.at und www.schallaburg.at.

Schließlich spielt der Kulturverein ergo arte aus Mödling noch bis 15. September jeweils Donnerstag, Freitag und Samstag ab 19 Uhr auf der Terrasse von Schloss Artstetten „Bella Quijote - Ein Luftschloss für eine Lady und zwei Tausendsassas“, eine Dramatisierung des Romans „The Female Quijote“ der britischen Autorin Charlotte Lennox (Regie:

Peter Pausz). Karten unter 07413/8006; nähere Informationen unter www.schloss-artstetten.at.

