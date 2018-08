5 Verkehrstote in der vergangenen Woche

256 Verkehrstote zwischen 1. Jänner und 19. August 2018

Wien (OTS) - In der vergangenen Woche starben drei Motorrad-Lenker und je ein Pkw-Lenker und ein Mitfahrer in einem Pkw bei Verkehrsunfällen. Am Wochenende verunglückten vier Verkehrsteilnehmer tödlich. Zu einem tragischen Verkehrsunfall kam es am Sonntag im Bezirk Kitzbühel, Tirol, bei dem ein 66-jähriger Motorrad-Lenker ums Leben kam. In einer unübersichtlichen Rechtskurve setzte der Motorrad-Lenker zu einem Überholmanöver an und dürfte dabei einen entgegenkommenden Pkw übersehen haben. Da ein Ausweichen nicht mehr möglich war, kollidierte der Motorrad-Lenker seitlich mit dem Pkw. Durch die Wucht stürzte er mit seinem Fahrzeug und kam auf der Fahrbahn zu liegen. Der Motorrad-Lenker erlitt durch den Unfall tödliche Verletzungen und verstarb noch an der Unfallstelle.

Drei Menschen kamen in der Vorwoche auf einer Bundesstraße und je einer auf einer Autobahn und Landesstraße ums Leben. Zwei Verkehrstote mussten in Tirol und je einer in Niederösterreich, Oberösterreich und Vorarlberg beklagt werden.

Vermutliche Hauptunfallursachen waren in zwei Fällen Unachtsamkeit/Ablenkung und jeweils in einem Fall war es Missachtung von Geboten und Verboten, nichtangepasste Geschwindigkeit und Überholen. Drei Verkehrstote waren ausländische Staatsagehörige und ein Pkw-Mitfahrer verwendete keinen Sicherheitsgurt.

Vom 1. Jänner bis 19. August 2018 gab es im österreichischen Straßennetz 256 Verkehrstote (vorläufige Zahl). Im Vergleichszeitraum 2017 waren es 245 und 2016 waren es 272.

