Internationales Beethovenfest

Ab 27. August in Baden, Sooss und Wien

St. Pölten (OTS/NLK) - Mit dem Konzert „Der volkstümliche Beethoven“ beginnt am Montag, 27. August, das Internationale Beethovenfest unter der Leitung von Eduard Melkus, das bis Dienstag, 4. September, insgesamt 12 Veranstaltungen in Baden, Sooss und Wien umfasst. Zum Auftakt erklingen dabei ab 19.30 Uhr im Haus der Kunst in Baden 12 „Länderische Tänze und das Klaviertrio op. 11 („Gassenhauer Trio“) in einer Interpretation von Margit Fussi, Michael Stüve, Margit Vig, Reine Hirano und Harald Schlosser.

Tags darauf, am Dienstag, 28. August, spricht ab 17 Uhr im Beethovenhaus Baden Rita Steblin über „Die unsterbliche Geliebte“, Franz Josef Breznik „Zur bevorstehenden Fidelio-Aufführung in Baden“ und Theodore Albrecht über „Beethovens Fidelio Orchester“. Am Mittwoch, 29. August, bringt die Capella Academica unter Eduard Melkus ab 19 Uhr in der Peterskirche in Wien eine Suite nach dem Oratorium „Christus am Ölberg“ und das „Agnus Dei“ aus der „Missa Solemnis“ zur Aufführung. Am Donnerstag, 30. August, spielen Richard Fuller, Eri Ota, Alexander Krins und Reine Hirano hier ab 19 Uhr ein Kammerkonzert mit dem Klavierquartett op. 16 Es-Dur, der Cellosonate g-moll op. 5/2 und der Violinosonate G-Dur op. 30/3.

Am Freitag, 31. August, stehen wieder Vorträge im Beethovenhaus Baden auf dem Programm: Ab 17 Uhr referiert Michael Lakner über „Die neue Inszenierung von Fidelio in Baden“, Theodore Albrecht über „Beethovens Freunde“ und Eduard Melkus über „Das Volkstümliche im Werk Beethovens“. Der September beginnt am Samstag, 1., mit einem Kurkonzert im Kurpark Baden, wo Franz Josef Breznik ab 16 Uhr die „12 Kontertänze“ u. a. dirigiert; ab 18.30 Uhr begleiten Margit Fussi, Eri Ota und Reine Hirano die Heilige Messe in der Stadtpfarrkirche von Baden mit Werken von Ludwig van Beethoven. In der selben Besetzung gelangen hier beim Hochamt am Sonntag, 2. September, ab 9.30 Uhr Werke von Beethoven und Josef Hellmesberger zur Aufführung, ehe Franz Josef Breznik wiederum ab 16 Uhr im Kurpark Baden Musik aus „Prometheus“ u. a. dirigiert.

Fortgesetzt wird am Montag, 3. September, ab 19.30 Uhr im Haus der Kunst in Baden mit „Beethoven volkstümlich und sakral“: Das Tokio-Wien-Quartett und die Capella Academica intonieren dabei das Streichquartett op. 127 Es-Dur und das „Agnus Dei“ aus der „Missa Solemnis“. Beim Abschlusskonzert am Dienstag, 4. September, wird ab 16 Uhr im Beethovenhaus Baden u. a. auch die Beethovenmedaille 2018 überreicht. Letzter Programmpunkt ist dann ab 17.30 Uhr ein „Beethovenheuriger“ in Sooss mit Tänzen u. a. von Ludwig van Beethoven, Wolfgang Amadeus Mozart und Joseph Lanner.

Karten beim Beethovenhaus Baden unter 02252/86800-630 und e-mail tickets @ beethovenhaus-baden.at; nähere Informationen unter02252/86800-520 und e-mail kultur @ baden.gv.at.

