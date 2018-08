Presseeinladung: Tiroler Technologiebrunch beim Europäischen Forum Alpbach

Trends und neue Kompetenzzentren am Technologiestandort

Innsbruck/Alpbach (OTS) - Zum Auftakt der Technologiegespräche 2018 beim Europäischen Forum Alpbach gibt der Technologiebrunch der Standortagentur Tirol Einblick in die Entwicklungen am Technologiestandort Tirol und stellt neue Wirtschafts-Wissenschafts-Kooperationen vor, die zur Erforschung neuer Digitaltechnologien an den Start gehen.

Medienvertreter und Medienvertreterinnen sind zur Teilnahme am gemeinsamen Termin mit Wissenschafts- und Forschungsminister Dr. Heinz Faßmann und Tirols Wirtschaftslandesrätin KRin Patrizia Zoller-Frischauf eingeladen.

Datum: Donnerstag, 23. August 2018

Zeit: 10.30 bis 13.00 Uhr

Ort: Hotel Alphof, 6236 Alpbach 486



Programm



10.30 Uhr: Willkommen beim Tiroler Technologiebrunch - Check-in

11.00 Uhr: Eröffnung und Begrüßung

Dr. Marcus Hofer, Geschäftsführer Standortagentur Tirol

Technologiestandort Tirol: Vorsprung durch digitale Offensive

KRin Patrizia Zoller-Frischauf, Tiroler Landesrätin für Wirtschaft

Digitale Transformation durch Kooperation

Vorstellung der Projekte EFRE K-Regio Bim2IndiLight und COMET Smart@Surface

Beim Technologiebrunch werden zwei von insgesamt sechs neuen Kompetenzzentren präsentiert, die am Standort Tirol bzw. unter Tiroler Beteiligung ab September 2018 ihre Arbeit aufnehmen. In den vorgestellten Forschungsverbünden stehen innovative Digitaltechnologien für das energieeffiziente Bauen und für intelligente Oberflächen auf der Forschungsagenda der teilnehmenden Betriebe und Forschungseinrichtungen.

Grußworte

Dr. Heinz Faßmann, Bundesminister für Bildung, Wissenschaft und Forschung

MedienvertreterInnen werden um Anmeldung unter www.standort-tirol.at/alpbach-2018 ersucht.

Beschränkte Parkmöglichkeiten beim Hotel Alphof.

Regelmäßiger Shuttledienst: Parkplatz Hauptschule Alpbach – Hotel Böglerhof – Congresszentrum – Hotel Alphof und retour.



Tiroler Technologiebrunch

Datum: 23.08.2018, 10:30 - 13:00 Uhr

Ort: Hotel Alphof

Dorf 486, 6236 Alpbach, Österreich

Rückfragen & Kontakt:

Standortagentur Tirol

Jutta Schrattenthaler

jutta.schrattenthaler @ standort-tirol.at

+43.512.576262.37 oder +43.676.843101237