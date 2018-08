Premiere für alle Mountainbike-Fans: BIKE Festival Saalfelden Leogang

Es wird ein Festival für die ganze Familie, bei dem jeder Biker, vom E-Biker bis zum Trail-Spezialisten, auf seine Kosten kommen soll Marco Pointner, Geschäftsführer Saalfelden Leogang Touristik

Saalfelden Leogang (OTS) - Mit der Premiere des BIKE-Festivals auf österreichischem Boden reiht sich Saalfelden Leogang in eine namhafte Serie ein: Nach Riva del Garda und Willingen steigt vom 31. August bis 2. September BIKE-Festival Nummer drei mitten in den Leoganger Steinbergen und bietet von ausführlichen Testmöglichkeiten der 2019-er Modelle, bis hin zu zahlreichen sportlichen Highlights, die breite Palette.

Zum ersten Mal schlägt die bekannte Veranstaltungs-Serie ihre Zelte in Österreich auf und die Wahl fiel dabei auf das Bikemekka Saalfelden Leogang. Der Termin im Spätsommer ist dabei nahezu ideal für alle, die auf der großen Bike-Expo-Area die ersten Modelle des nächsten Jahres sozusagen „frisch“ von der Messe und gleich auf den Trails des Bikeparks testen wollen. Neben zahlreichen Testmöglichkeiten gibt es natürlich auch die Gelegenheit, sich mit anderen Bikern zu messen. Bei der dritten Station der Rocky-Mountain-Marathon-Serie werden in Saalfelden Leogang die Gesamtsieger ermittelt. Die Marathon-Teilnehmer können zwischen drei Distanzen wählen. Die Königsdisziplin wartet mit 3600 Höhenmetern verteilt auf 97 Kilometern von Leogang über Saalfelden, Maria Alm und retour – zahlreiche Anstiege und Abfahrten über Biberg, Asitz und Co. natürlich inklusive.

Aber auch die Enduro-Piloten krönen zum Abschluss den besten Fahrer der Scott-Enduro-Serie. Auf der Strecke zwischen Leogang, Saalbach und Hinterglemm gilt es fünf Stages zu bewältigen. Obendrein gibt es mit dem Pump-the-Festival-Event eine weitere Premiere: Hier können die Zuschauer hautnah dabei sein, wenn am Freitagabend die Athleten den Sieger der Austrian Pumptrack Series küren. Die Scott Junior Trophy bietet in Leogang auch den Kleinsten wieder Gelegenheit, das erste Mal Rennluft zu schnuppern. Außerdem steigt der Ghost Recon Ride. Bei diesem Bewerb geht es in Zweierteams mit GPS Transpondern auf die Strecken und Trails in und rund um den Bikepark Leogang. Ziel sind installierte Orientierungspunkte mit spannenden Aktionsstationen, die unter anderem die Geschicklichkeit der Starter unter Beweis stellen. Wer nicht nur auf zwei, sondern auch auf vier Rädern eine gute Figur machen will, der hat Freitag, Samstag und Sonntag die Gelegenheit, zu einer Probefahrt mit dem Volvo Wunschmodell. „Es wird ein Festival für die ganze Familie, bei dem jeder Biker, vom E-Biker bis zum Trail-Spezialisten, auf seine Kosten kommen soll“ , freut sich Saalfelden Leogang Touristik-Geschäftsführer Marco Pointner.

Datum: 31.08.2018

Ort: Bikepark Leogang

Hütten 39, 5771 Leogang, Österreich

Url: https://leogang.bike-festival.de/

