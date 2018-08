Groß Siegharts Zentrum des internationalen Ballonsports

LR Teschl-Hofmeister eröffnete die 23. Heißluftballon-Weltmeisterschaft

St. Pölten (OTS/NLK) - Vom 18. bis 25. August 2018 ist das Waldviertel Schauplatz der 23. Heißluftballon-Weltmeisterschaft. Am Samstag eröffnete Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister den Wettkampf in Groß-Siegharts. 100 Piloten aus 35 Nationen nehmen an dem vom 1. Waldviertler Ballonfahrer Club organisierten Großereignis teil. Darunter befindet sich der amtierende Weltmeister Rhett Heartsill aus den USA, auch dem österreichischen Meister Helmut Pöttler werden gute Chancen ausgerechnet.

Landesrätin Teschl-Hofmeister stellte in ihren Eröffnungsworten den Dank an die Organisatoren in den Vordergrund: „Dass wir diese Weltmeisterschaft in Niederösterreich austragen können, verdanken wir dem Team des 1. Waldviertler Ballonfahrer Clubs. Ihnen ist der Überraschungscoup gelungen den Bewerb nach Niederösterreich zu holen. Mein Dank geht an diese ehrenamtlich engagierten Waldviertler!“ Der Traditionsverein konkurrierte bei der Bewerbung um die Weltmeisterschaft, die alle zwei Jahre stattfindet, mit Polen und Ungarn. Groß Siegharts überzeugte die Experten der FAI (Fédération Aéronautique Internationale) als idealer Austragungsort. Die letzten beiden Weltmeisterschaften fanden 2016 in Saga (Japan) und 2014 in Rio Claro (Brasilien) statt.

„Ich wünsche unseren Ballonfahrern viel Erfolg bei den Bewerben. Niederösterreich ist stolzer Gastgeber der 23. Heißluftballon-Weltmeisterschaft!“, so Teschl-Hofmeister .

