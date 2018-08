LR Teschl-Hofmeister eröffnete Zwiebelfest in Laa an der Thaya

Landwirte, Direktvermarkter und Gastronomie feierten vom 17. bis 19. August die „Laaer Zwiebel“

St. Pölten (OTS/NLK) - Drei Tage lang drehte sich in Laa an der Thaya alles um die Zwiebel. Landwirte, Direktvermarkter und die Laaer Gastronomie lockten anlässlich des Zwiebelfestes zahllose Gäste in die Region. Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister eröffnete das Fest: „Zum Zwiebelfest kommen Menschen aus nah und fern nach Laa. Das liegt aber nicht nur an der für ihre Qualität berühmten Laaer Zwiebel, sondern besonders am Engagement Verantwortlichen der Stadt, am Engagement der Landwirte und Gastronomen.“

Das Zwiebelfest ging vom 17. bis 19. August über die Bühne. Am Stadtplatz waren am Freitag neben Landesrätin Teschl-Hofmeister der Schlagerstar Marc Pircher, „Die 3“, Schispringer Lukas Müller zu Gast, am Abend heizten die „Schlagerkometen“ den Besucherinnen und Besuchern ein. Das Highlight am Samstag war der Auftritt von „The Real ABBA Tribute“. Am Sonntag war die ehemalige Schirennläuferin Michaela Dorfmeister anlässlich des beliebten Zwiebel-Staffellaufs zu Gast.

Nähere Informationen: Büro LR Teschl-Hofmeister, Lorenz Stöckl, Telefon 02742/9005-12663 bzw. 0676/812-12663.

