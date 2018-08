Einladung - GrECo JLT eröffnet Niederlassung im Burgenland

Bereits 9 Standorte in ganz Österreich

Wir werden unsere Kunden vor Ort optimal betreuen und wollen unsere Präsenz im Burgenland in weiterer Folge nachhaltig ausbauen Mag. Dr. Christian Oppl

Wien, Niederösterreich, Burgenland (OTS) - Österreichs führender Versicherungsberater und Versicherungsmakler für die Industrie, den Handel, das Gewerbe und den öffentlichen Sektor, GrECo JLT, eröffnet im September 2018 eine neue Niederlassung im Burgenland. Das Büro in Eisenstadt ist der 9. Standort in Österreich.

Die Landesholding Burgenland und das Amt der burgenländischen Landesregierung vertrauen seit kurzem auch auf GrECo JLT. Mit einer eigenen Präsenz in Eisenstadt trägt der renommierte Risiko- und Versicherungsmanager dieser neuen Entwicklung Rechnung und setzt damit seine dezentrale Standortpolitik konsequent fort. „Wir werden unsere Kunden vor Ort optimal betreuen und wollen unsere Präsenz im Burgenland in weiterer Folge nachhaltig ausbauen“ , erläutert Mag. Dr. Christian Oppl, Vorstand bei GrECo International AG, zuständig für den Bereich Sales & Account Management.

Das Burgenland ist ein attraktiver Wirtschaftsstandort, der durch seine direkte Nachbarschaft zur Slowakei, zu Ungarn und Slowenien sowie als Drehscheibe zwischen Ost und West für GrECo JLT besonders interessant ist. Schließlich betreibt GrECo JLT seit Jahren auch in diesen Ländern eigene Niederlassungen.

Die dezentrale Standortpolitik mit vielen Zweigstellen, einer starken Kundennähe und dem Service aus einer Hand unterscheidet GrECo JLT von vergleichbaren Anbietern und erweist sich immer wieder als Wettbewerbsvorteil.

Zeit: Mittwoch, 5. September 2018 um 17.30 Uhr

Ort: kultur kongress zentrum eisenstadt

7000 Eisenstadt, Franz-Schubert-Platz 6

Ablauf:

Moderation: Elisabeth Pauer, ORF Burgenland

Grußworte: Landeshauptmann Hans Niessl

Gastredner: Franz Klein, BECOM Electronics GmbH



GrECo JLT auf einen Blick

GrECo JLT ist ein unabhängiges, familiengeführtes Unternehmen, an dem seit 2008 die deutsche Ecclesia-Gruppe und seit 2011 die britische JLT-Gruppe beteiligt sind. Als Teil des JLT International Networks greift GrECo JLT auf ein weltweites Service-Netzwerk zu.

Das Unternehmen mit Hauptsitz in Wien beschäftigt rund 800 Mitarbeiter in 52 Niederlassungen, davon rund 350 Mitarbeiter an 9 Standorten in Österreich.

Anmeldungen unter:

GrECo International AG

Mag. Judith Fleck

Tel. +43 (0)664 88 380 509

j.fleck @ greco.at



Wir freuen uns auf Ihre Zusage bis 1. September 2018!

Rückfragen & Kontakt:

GrECo International AG

Mag. Judith Fleck

Tel. +43 (0)5 04 04-140

j.fleck @ greco.at