LH Mikl-Leitner zum Red Bull Air Race in Wiener Neustadt

„Fest der Superlative mit weltweiter Bedeutung“

St. Pölten (OTS/NLK) - Als ein „Fest der Superlative mit weltweiter Bedeutung“ bezeichnete Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner am Sonntag in der Radiosendung „Niederösterreich im Gespräch“ das „Red Bull Air Race“, das am 15. und 16. September 2018 in Wiener Neustadt stattfindet. „Es werden sich dort die Besten der Besten weltweit messen“, so Mikl-Leitner.

Das Rennen in Wiener Neustadt ist der sechste Stopp der bisherigen Red Bull Air Race-Saison, informierte Erich Wolf, General Manager der Red Bull Air Race GmbH. Am Samstag findet das Training und das Qualifying sowie ein Rennen der Challenger Class statt. Am Sonntag steht nach einem weiteren Rennen der Challenger Class der Höhepunkt mit dem Rennen in der Master Class auf dem Programm. Darüber hinaus werde es ein umfangreiches Rahmenprogramm in der Luft und am Boden sowie zusätzliche Programme für die Zuschauer geben, so Wolf. Man wolle dem Publikum auch die Möglichkeit einräumen, mit den Piloten und den Technikern in Kontakt zu treten.

Wolfgang Übl von der Veranstaltungsagentur lobte die guten Verkehrsanbindungen von Wiener Neustadt (Bahn und Straße), den Nahbereich zu Wien und zu Bratislava und die gute Erreichbarkeit von Städten wie Graz, Laibach und Prag. Man könne mit Zuversicht „einem großen Fanpotenzial entgegensehen“, betonte Übl. Tickets für das Red Bull Air Race Wiener Neustadt gibt es ab 30 Euro und sind unter oeticket.com, redbullairrace.com sowie in Banken und Trafiken erhältlich. „Es ist ein sehr interessantes Familien-Event mit einem Ganztagesprogramm“, so Übl. Die Anreise sollte aufgrund des Besucherdrangs geplant sein.

Landeshauptfrau Mikl-Leitner ist überzeugt, dass dieser Event einen Gewinn darstellt für Wiener Neustadt, für Niederösterreich und für ganz Österreich, und zwar in sportlicher, wirtschaftlicher und touristischer Hinsicht. Sportliche Großveranstaltungen wie der Wachau-Marathon, der Ironman in St. Pölten und der Ski-Weltcup am Semmering bezeichnete die Landeshauptfrau als „wichtige Botschafter für unsere Region“. Das Red Bull Air Race, das in 170 Ländern übertragen werde, „wird uns weiter internationale Bekanntheit verschaffen.“ Für Mikl-Leitner ist dieser Event auch eine gute Bewerbung für die Landesausstellung 2019 in Wiener Neustadt, die unter dem Motto „Welt in Bewegung“ steht.

