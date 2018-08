VPNÖ-Ebner zu Schnabl: Anpatzen und Anschwärzen der EVN ist unwürdig und unehrlich

Auch in der Heimat des SPÖ-NÖ-Chefs, dem Burgenland, folgt nach 10 Preissenkungen eine Preissteigerung

St. Pölten (OTS/NÖI) - "Es ist unwürdig und unehrlich, wenn SPÖ-NÖ Chef Schnabl in seiner Funktion als Konsumentenschutzlandesrat in der heutigen Kronenzeitung die EVN anpatzt und anschwärzt. Seit Schnabl SPÖ-NÖ-Chef ist, müssen wir ständig Falschbehauptungen richtigstellen, ob jetzt Unwissenheit oder Boswilligkeit dahintersteckt, es ist jedenfalls unglaublich, wie schlecht er das Land und die Landsleute kennt. Denn Fakt ist, dass die EAA (Energie Allianz Austria) die Preise erhöht, nach 10 Preissenkungen in Folge seit 2012. Insgesamt ist Strom und Gas in NÖ heute billiger als vor 10 Jahren. Zur EAA gehören nicht nur die EVN, sondern auch die Wien Energie und die Energie Burgenland. Das heißt, dass auch im Burgenland, der Heimat des SPÖ-NÖ-Chefs, die Preise erhöht werden, genauso wie im ebenfalls roten Wien. Hans Niessl und Michael Ludwig können das Anpatzen und Anschwärzen Schnabls sicher genau so wenig nachvollziehen wie wir", kommentiert VPNÖ-Landesgeschäftsführer Bernhard Ebner die heutigen Aussagen von Franz Schnabl in der Kronenzeitung.

Rückfragen & Kontakt:

Volkspartei Niederösterreich

Mag. Günther Haslauer

Pressesprecher

0680/1159107

guenther.haslauer @ vpnoe.at