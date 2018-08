Korosec / Wölbitsch: SPÖ behindert Aufklärung des KH Nord Skandals

KAV und Hacker verweigern die Herausgabe von Unterlagen - ÖVP wird nicht locker lassen - Transparenz ist für die SPÖ ein Fremdwort

Wien (OTS) - „Obwohl sich Gesundheitsstadtrat Peter Hacker als „Verfechter von Transparenz und Nachvollziehbarkeit“ darstellt, verweigern der KAV und er die Herausgabe wichtiger Unterlagen an die Untersuchungskommission zum KH Nord. Was hat die SPÖ zu verbergen und warum ist Transparenz für sie wieder einmal ein Fremdwort“, so die knappe Reaktion von Gesundheitssprecherin Ingrid Korosec, Vertreterin der ÖVP Wien in der Untersuchungskommission, und Stadtrat Markus Wölbitsch.

Laut einer Meldung in der heutigen Kronen Zeitung wird der Bericht von KAV-Direktor Herwig Wetzlinger an den Gesundheitsstadtrat vom KAV deshalb nicht ausgehändigt, weil die Übergabe erst nach dem 20. März 2018 erfolgte.

Markus Wölbitsch: „Diese fadenscheinige Begründung ist nicht nachvollziehbar, weil sich der Inhalt des Berichts selbstverständlich auf den Untersuchungszeitraum bezieht.“ „In Übereinstimmung mit der Vorsitzenden der U-Kommission verlangen wir die Veröffentlichung aller Gutachten. Die Zeit der Ausreden und Ausflüchte ist vorbei, wir werden nicht locker lassen bis dieser SPÖ-Skandal vollständig aufgeklärt ist“, so Ingrid Korosec abschließend.

