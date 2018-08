Verkehrsunfall

Wien (OTS) - In der Spitalgasse ist es am 18. August 2018 zu einem Verkehrsunfall gekommen. Laut derzeitigem Ermittlungsstand touchierte eine 55-jährige Autolenkerin im Zuge eines Überholvorgangs eine 67-jährige Fahrradlenkerin, die dadurch zu Sturz kam. Sie zog sich mehrere Prellungen und Abschürfungen zu und wurde in einem Spital behandelt. Bei der Kfz-Lenkerin konnte eine Alkoholisierung von rund 1,6 Promille Alkohol im Blut festgestellt werden, der Führerschein wurde der Frau vorläufig abgenommen.

Rückfragen & Kontakt:

Landespolizeidirektion Wien - Büro Öffentlichkeitsarbeit

Pressesprecher Patrick Maierhofer

+43 1 31310 72121

lpd-w-ref-pressestelle @ polizei.gv.at